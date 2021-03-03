Налоговая служба Севастополя: налоговый офис, который всегда по рукой

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что самым доступным и широко используемым устройством на сегодняшний день является мобильный телефон. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработаны мобильные версии наиболее востребованных сервисов. В частности, одним из самых популярных, является мобильное приложение «Налоги ФЛ» – аналог сервиса «Личный кабинет физического лица».

С помощью приложения можно обратиться в налоговый орган по широкому кругу жизненных ситуаций – уточнить персональные данные, заявить льготы на объекты имущества, получить налоговый вычет, заявить о полученных доходах, запросить справки о состоянии расчетов и исполнении обязанности по уплате налогов, заказать и получить акт сверки, уведомить о наличии счетов за рубежом, записаться на прием в любой налоговый орган. Возможности сервиса «Налоги ФЛ» позволяют заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ онлайн в режиме ответов на предлагаемые вопросы и направить ее в налоговую службу в электронном виде. Там же можно отследить ход камеральной проверки декларации, — отмечают в пресс-службе ведомства.

При получении некоторых услуг (подача декларации 3-НДФЛ, получение налогового вычета, запрос информации о состоянии расчетов с бюджетом) потребуется подписать направляемый документ неквалифицированной электронной подписью, который можно сформировать в этом же мобильном приложении в разделе «Электронная подпись».

При регистрации в мобильном приложении пользователю предлагается 2 способа входа:

с помощью Логина и пароля, полученного в налоговом органе,

с помощью Логина и пароля Портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью;

кроме того, после первого входа возможно настроить авторизацию с помощью биометрических данных (отпечаток пальца, сканирование лица), которые настраиваются в мобильном устройстве индивидуально.

Мобильная версия также поможет каждому налогоплательщику отследить состояние расчетов с бюджетом и позволяет быстро и просто оплатить налоги через банки-партнеры ФНС России.