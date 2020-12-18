Налоговая служба Севастополя: «Не платите налоги? Тогда мы идем к Вам!»

Налоговая служба Севастополя предупреждает: предприниматели, несвоевременно уплачивающие налоги и допускающие образование налоговой задолженности, могут стать объектом пристального внимания сотрудников налоговой и службы судебных приставов. Пример?

В ходе очередного рейда, в поле зрения контролирующих органов попал предприниматель, торгующий на Юмашевском рынке. Индивидуальному предпринимателю, несколько раз направляли требования о необходимости погасить долги за неуплату налогов за 2019 год. Однако, он проигнорировал полученные требования и деньги в бюджет не поступили. В начале сентября на должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании налогов на сумму задолженности 18 тысяч рублей. Предприниматель мог добровольно погасить долг в течение пяти дней, но этого не сделал. Поэтому спустя несколько месяцев приставы перешли к более серьёзным мерам. В ходе совместного рейда арестовано имущество, по которому будет произведена оценка реализации. Кроме того, предприниматель также не заплатил транспортный налог за собственное транспортное средство не позднее 1 декабря этого года, — отмечают в пресс-службе УФНС России по Севастополю.

В ведомстве уточняют: в Севастополе почти 36 тысяч человек имеют долги по имущественным налогам. Из-за этого городская казна недополучила 77 миллионов рублей по сроку 1 декабря.

Севастопольцам, не заплатившим имущественные налоги, грозит арест имущества, запрет на выезд за пределы России или списание денег со счетов. Если возможности заплатить налог сразу нет, можно получить рассрочку или отсрочку.

Если возникли вопросы по поводу погашения задолженности, можно позвонить по телефонам: 77-01-42 или +7 (978) 980-92-91. Подробнее о предоставлении отсрочки или рассрочки можно узнать по телефону: 77-01-27.

Напомним, что информацию о задолженности гражданин может узнать несколькими способами:

через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика»,

через Единый портал государственных и муниципальных услуг,

обратиться с заявлением о получении справки о наличии/отсутствии задолженности в любое отделение Многофункционального центра (МФЦ) или в Управление налоговой службы по г. Севастополю.

Уплатить долг можно по квитанции в любом банковском отделении, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, любой налогоплательщик может воспользоваться возможностями электронных сервисов сайта ФНС России, которые позволяют сформировать платежный документ и осуществить оплату в режиме онлайн.