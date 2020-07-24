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Налоговая служба Севастополя о налоге на профессиональный доход (для самозанятых)
иллюстрация: финблог.рф

Налоговая служба Севастополя о налоге на профессиональный доход (для самозанятых)

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:46 24.07.2020

Напомним, в Севастополе   с 1 июля   2020   года   стартовал   пилотный   проект   налога на профессиональный доход, более известный как налог для самозанятых.  Фактически   это   не новый   налог —   россияне   и так  обязаны платить отчисления с доходов, а льготный режим, призванный «вывести самозанятых из тени».

Список услуг,  которые можно оказывать,  не  имея работодателя,  обширен. Маникюр,   кулинария,   дизайн,  перевозка   пассажиров,   авторемонт, организация  праздников,  фотоуслуги,   сдача  собственного жилья  в аренду, репетиторство,   ремонт  жилья  и  многое  другое.  Теперь,  получая  доход  от своей профессиональной деятельности, чтобы быть чистым перед законом, не   обязательно   становиться   индивидуальным   предпринимателем,   можно оформить «самозанятость».  В этом случае и регистрация проще, и налог — меньше. Ставка  налогов 4 % — если поступления приходят от физических лиц и 6% — если поступления от юридических лиц. Для   постановки   на   учет   в   качестве   налогоплательщика  физические лица используют  мобильное  приложение  «Мой налог», — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Мобильное  приложение «Мой   налог»   доступно   бесплатно   для   установки   на   мобильный   телефон, смартфон,   планшетный  компьютер   в  магазине  приложений  Google  Play  и Apple   Store   для   пользователей   операционных   систем   Android   и   IOS соответственно.   Веб-версия   приложения   «Мой   налог»   размещена   в   сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru.

Налог   рассчитывается   только   с   той   суммы,   которую   вы   сами   указали   в приложении, и платить его раз в месяц не позднее 25-го числа. Приложение само   вас   уведомит.   Самозанятый,   в   отличие   от   ИП,   не   обязан   платить страховые взносы. Не должен заполнять декларацию. Итак,   чтобы   оформить   самозанятость   в   2020   году,   необходимо соответствовать следующим критериям:

  • У вас нет работодателя, как нет и наемных работников.
  • Вы не занимаетесь перепродажей.
  • Ежегодный доход не превышает 2 млн 400 тыс рублей.
  • И вам уже исполнилось 16 лет.

Налоговая служба Севастополя о налоге на профессиональный доход (для самозанятых)

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