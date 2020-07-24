Налоговая служба Севастополя о налоге на профессиональный доход (для самозанятых)

Напомним, в Севастополе с 1 июля 2020 года стартовал пилотный проект налога на профессиональный доход, более известный как налог для самозанятых. Фактически это не новый налог — россияне и так обязаны платить отчисления с доходов, а льготный режим, призванный «вывести самозанятых из тени».

Список услуг, которые можно оказывать, не имея работодателя, обширен. Маникюр, кулинария, дизайн, перевозка пассажиров, авторемонт, организация праздников, фотоуслуги, сдача собственного жилья в аренду, репетиторство, ремонт жилья и многое другое. Теперь, получая доход от своей профессиональной деятельности, чтобы быть чистым перед законом, не обязательно становиться индивидуальным предпринимателем, можно оформить «самозанятость». В этом случае и регистрация проще, и налог — меньше. Ставка налогов 4 % — если поступления приходят от физических лиц и 6% — если поступления от юридических лиц. Для постановки на учет в качестве налогоплательщика физические лица используют мобильное приложение «Мой налог», — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Мобильное приложение «Мой налог» доступно бесплатно для установки на мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер в магазине приложений Google Play и Apple Store для пользователей операционных систем Android и IOS соответственно. Веб-версия приложения «Мой налог» размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru.

Налог рассчитывается только с той суммы, которую вы сами указали в приложении, и платить его раз в месяц не позднее 25-го числа. Приложение само вас уведомит. Самозанятый, в отличие от ИП, не обязан платить страховые взносы. Не должен заполнять декларацию. Итак, чтобы оформить самозанятость в 2020 году, необходимо соответствовать следующим критериям:

У вас нет работодателя, как нет и наемных работников.

Вы не занимаетесь перепродажей.

Ежегодный доход не превышает 2 млн 400 тыс рублей.

И вам уже исполнилось 16 лет.