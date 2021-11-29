Налоговая служба Севастополя: общепит и рынки — нарушители кассовой дисциплины заплатят штрафы

С начала года УФНС России по г. Севастополю реализуются отраслевые проекты ФНС России «Общественное питание» и «Недобросовестное поведение на рынках».

Сотрудниками УФНС России по г. Севастополю проведено 300 проверок в рамках проекта «Недобросовестное поведение на рынках» и 170 проверок в рамках реализации проекта «Общественное питание», по результатам которых применено порядка 363 административных наказаний в виде предупреждения, штрафные санкции предъявлены на сумму 390 тыс. рублей. После проведения контрольных мероприятий, на всех торговых точках, на которых допускались аномалии в расчетах, фиксируется значительный рост выручки. Напомним, цель отраслевых проектов – создать равные конкурентные условия в отраслях за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В рамках проектов налоговая служба проводит мониторинг расчетов, по итогам которого организации, не применяющие ККТ, включаются в планы контрольных мероприятий.

Источниками информации для мониторинга служат данные, передаваемые онлайн кассами. Уточним — автоматизированная система контроля АСК ККТ, позволяет проанализировать работу любой онлайн кассы и установить факты, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях. В поле зрения налоговой службы попадают точки общественного питания с высоким риском, в обороте которых наблюдаются аномалии в расчетах, такие как высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты, «молчащие» кассы и другое. Именно в отношении таких недобросовестных участников рынка проводятся контрольно проверочные мероприятия.

Управление ФНС России по г. Севастополю предостерегает от неприменения ККТ и напоминает о необходимости выдачи кассового чека, содержащего обязательные реквизиты.