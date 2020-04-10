Налоговая служба Севастополя обсудила с предпринимателями меры поддержки бизнеса

Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю провели для налогоплательщиков вебинар на тему «Меры поддержки бизнеса на время снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции» на электронной площадке НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

Специалисты отметили, что прием граждан в налоговых инспекциях Севастополя приостановлен до 30 апреля. Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, можно сдать через специальные боксы, которые размещены возле входных дверей в инспекциях. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте. Самый удобный способ предоставления отчетности — бесконтактный в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

До слушателей бизнес-сообщества Севастополя довели меры поддержки налогоплательщиков правительственного и регионального уровней, призванные минимизировать негативное влияние пандемии.

Выступающие уточнили, что Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» определены отрасли экономики, которые имеют самые негативные последствия в хозяйственной деятельности. Именно для этой категории налогоплательщиков предусмотрены максимальные льготы и поддержка, а отнесение к той или иной сфере определяется по коду основного вида деятельности из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Правительством также принято Постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в котором реализован ряд мер: приостановление проверок; мер взыскания; урегулирование банкротства; продление сроков сдачи отчетности, перенос сроков уплаты и страховых взносов для отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Спикеры отметили, что с 16 марта до особых указаний налоговые органы не принимают решения о банкротстве. Также с 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Эта норма действует только для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей.

Что же касается отсрочки и рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам, то в соответствии с Правилами Постановления № 409 такая мера может быть предоставлена по федеральным, региональным, местным налогам, страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году.

Налоговики подчеркнули, что сроки уплаты по налогам (кроме НДС) продлены для налогоплательщиков малого и среднего бизнеса, занятых в сфере наиболее пострадавших отраслей. А для всех остальных организаций и индивидуальных предпринимателей продлен срок предоставления отчетности, сроки уплаты пока не изменились.

Особое внимание специалисты налоговой службы обратили на то, что продлена декларационная кампания. То есть и граждане, и индивидуальные предприниматели обязаны отчитаться по форме 3-НДФЛ не позднее 30 июля.

Сотрудники УФНС России по г. Севастополю отметили, что в специальном разделе на официальном сайте ФНС России «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» опубликованы в целом все действующие меры поддержки бизнеса. Раздел будет актуализироваться по мере принятия новых мер поддержки.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе