Налоговая служба Севастополя: оплатить имущественные налоги можно разными способами

В Налоговой службе Севастополя отмечают: до наступления срока уплаты имущественных налогов физическими лицами осталось не так много времени. Напомним, что заплатить земельный и транспортный налоги севастопольцы должны не позднее 1 декабря 2020 года.

Оплатить налоги можно удобным для себя способом. Один из них – провести оплату суммы, указанной в налоговом уведомлении, лично, непосредственно в банковском учреждении. Однако, в условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предлагаем воспользоваться дистанционными способами оплаты — в режиме онлайн, с помощью интернет-сервисов, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Заплатить налоги можно непосредственно через сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Обратившись к сервису «Уплата налогов, страховых взносов» / уплата за себя, можно выбрать один из 3 вариантов уплаты:

Уплата имущественных налогов и НДФЛ единым налоговым платежом;

Заполнение всех платежных реквизитов документа;

Уплата имущественных налогов и НДФЛ по уникальному идентификатору начисления (УИН).

Узнать УИН (уникальный идентификатор начисления), который указан в направленном в этом году налоговом уведомлении, налогоплательщик может, направив обращение через сервис «Обратиться в ФНС России».

При этом в своем обращении этот гражданин предоставляет исчерпывающие сведения о себе: ФИО, реквизиты паспорта (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), почтовый адрес или адрес электронной почты для направления ответа на обращение, а также сведения о налоговом периоде, в отношении которого запрошены сведения.

Налоговый орган в пятидневный срок направит в ответ, запрошенный УИН, с помощью можно без введения дополнительных реквизитов оплатить имущественные налоги в сервисах сайта ФНС России и других сервисах.

Кроме того, получить информацию по вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов можно по бесплатному общефедеральному телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.