Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Налоговая служба Севастополя: оплатить имущественные налоги можно разными способами

crimeapress_news

Налоговая служба Севастополя: оплатить имущественные налоги можно разными способами
иллюстрация: jarmoluk (pixabay.com)

Налоговая служба Севастополя: оплатить имущественные налоги можно разными способами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:12 10.11.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: до наступления срока уплаты имущественных налогов физическими лицами осталось не так много времени. Напомним, что заплатить земельный и транспортный налоги севастопольцы должны не позднее 1 декабря 2020 года.

Оплатить налоги можно удобным для себя способом. Один из них – провести оплату суммы, указанной в налоговом уведомлении, лично, непосредственно в банковском учреждении. Однако, в условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предлагаем воспользоваться дистанционными способами оплаты — в режиме онлайн, с помощью интернет-сервисов, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Заплатить налоги можно непосредственно через сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Обратившись к сервису «Уплата налогов, страховых взносов» / уплата за себя, можно выбрать один из 3 вариантов уплаты:

  • Уплата имущественных налогов и НДФЛ единым налоговым платежом;
  • Заполнение всех платежных реквизитов документа;
  • Уплата имущественных налогов и НДФЛ по уникальному идентификатору начисления (УИН).

Узнать УИН (уникальный идентификатор начисления), который указан в направленном в этом году налоговом уведомлении, налогоплательщик может, направив обращение через сервис «Обратиться в ФНС России».

При этом в своем обращении этот гражданин предоставляет исчерпывающие сведения о себе: ФИО, реквизиты паспорта (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), почтовый адрес или адрес электронной почты для направления ответа на обращение, а также сведения о налоговом периоде, в отношении которого запрошены сведения.

Налоговый орган в пятидневный срок направит в ответ, запрошенный УИН, с помощью можно без введения дополнительных реквизитов оплатить имущественные налоги в сервисах сайта ФНС России и других сервисах.

Кроме того, получить информацию по вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов можно по бесплатному общефедеральному телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Налоговая служба Севастополя: оплатить имущественные налоги можно разными способами

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.