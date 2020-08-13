Налоговая служба Севастополя: пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялась встреча с субъектами хозяйствования, оказывающими услуги по перевозке пассажиров. В формате «круглого стола» обсуждались вопросы применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с потребителями услуг.

В целях снижения издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), нормами Федерального закона № 54-ФЗ предусмотрены специальные условия применения ККТ. Водитель или кондуктор в течение поездки вправе выдать пассажиру билет на бумажном носителе с указанием сведений, достаточных для идентификации кассового чека в электронной форме. В конце дня сведения по выданным чекам заносятся в ККТ. Таким образом, данная категория налогоплательщиков имеет возможность применять одну единицу ККТ, с помощью которой осуществляется фискализация расчетов на всех принадлежащих им транспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, предусмотрена возможность отказа от печати кассового чека на бумажном носителе. Так, организации-перевозчики могут исполнить обязанность по предоставлению кассового чека путем отражения QR-кода на валидаторе или напечатать QR-код на проездном билете, и пассажир, в случае необходимости, сможет самостоятельно считать с помощью, например, своего смартфона такой QR-код и получить кассовый чек, что не приведет к увеличению времени обслуживания пассажиров.

В ходе мероприятия специалисты Управления отметили, что за нарушения законодательства Российской Федерации о применении ККТ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что до 1 октября 2020 года в отношении применения ККТ при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в салоне транспортного средства действует отсрочка по штрафам за неприменение ККТ, уже сегодня все организации-перевозчики должны неукоснительно соблюдать требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.