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Налоговая служба Севастополя призывает предоставить декларацию о полученных доходах
иллюстрация: glas.ru

Налоговая служба Севастополя призывает предоставить декларацию о полученных доходах

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 9:06 26.01.2020

Традиционно каждый новый календарный год, отмечают в пресс-службе УФНС России по г. Севастополю, начинается с кампании декларирования доходов, которая продлится до 30 апреля текущего года. В этом, 2020 году предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2019 год.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса обязанность исчислить, удержать и уплатить сумму налога в отношении доходов, выплачиваемых физическому лицу, возложена на налогового агента, как правило, работодателя. Однако в некоторых случаях физическим лицам необходимо самостоятельно исчислить сумму налога путём подачи в налоговую инспекцию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. К таким физическим лицам относятся физические лица, получившие отдельные виды доходов, с которых не был удержан налог, — говорят специалисты.

В  частности, декларацию должны сдать те, кто получил доход:

  • от продажи имущества (квартиры, автомобиля и т.п.);
  • в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
  • по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от сдачи имущества в наём (аренду);
  • в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
  • в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

Кроме того, предоставить декларацию могут налогоплательщики, претендующие на получение налогового вычета.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту учета можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговую инспекцию лично, передать через уполномоченного представителя налогоплательщика по следующим адресам:

  • ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24.
  • Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю: ул. Героев Севастополя, 74;  ул. 7-го ноября дом 3;
  • ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Налоговая служба Севастополя призывает предоставить декларацию о полученных доходах

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