Налоговая служба Севастополя призывает предоставить декларацию о полученных доходах

Традиционно каждый новый календарный год, отмечают в пресс-службе УФНС России по г. Севастополю, начинается с кампании декларирования доходов, которая продлится до 30 апреля текущего года. В этом, 2020 году предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2019 год.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса обязанность исчислить, удержать и уплатить сумму налога в отношении доходов, выплачиваемых физическому лицу, возложена на налогового агента, как правило, работодателя. Однако в некоторых случаях физическим лицам необходимо самостоятельно исчислить сумму налога путём подачи в налоговую инспекцию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. К таким физическим лицам относятся физические лица, получившие отдельные виды доходов, с которых не был удержан налог, — говорят специалисты.

В частности, декларацию должны сдать те, кто получил доход:

от продажи имущества (квартиры, автомобиля и т.п.);

в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от сдачи имущества в наём (аренду);

в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

Кроме того, предоставить декларацию могут налогоплательщики, претендующие на получение налогового вычета.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту учета можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговую инспекцию лично, передать через уполномоченного представителя налогоплательщика по следующим адресам: