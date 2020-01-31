Налоговая служба Севастополя призывает вовремя платить налоги. Иначе — ждите гостей

Несвоевременное погашение налоговых обязательств приводит к приходу неожиданных гостей. Судебные приставы все больше помогают налоговикам взыскивать задолженности. Используют чаще всего: арест имущества; ограничение в праве выезда за границу; запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом; взыскание на заработную плату.
В отношении должников ведется постоянная, кропотливая работа. Так, в 2019 году судебными приставами Нахимовского и Балаклавского районов города Севастополя возбуждено 2153 исполнительных производств по налоговым платежам на сумму 46,1 млн. рублей. Остаток непогашенной задолженности по состоянию на 01.01.2020 составил 14,8 млн. рублей. В январе 2020 года Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю с отделом судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя проведено 3 совместных выезда, которыми охвачены 35 должников, имеющих непогашенную задолженность по исполнительным производствам. В ходе очередного январского выезда судебными приставами отдела по Нахимовскому району проведена опись имущества трех должников, имеющих непогашенный остаток задолженности по налоговым платежам в общей сумме более 170 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.
Результатом совместной работы по взысканию долгов, говорят специалисты, стало завершение 90 дел по исполнительным производствам, из которых 75 – с погашением задолженности в общем сумме 1,1 млн. рублей.
Хочется предупредить налогоплательщиков, что действенной мерой, побуждающей должников закрыть долг перед судебными приставами, является ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Только отделом судебных приставов по Нахимовскому району за декабрь 2019 года и январь текущего года в отношении 21 должника с совокупной суммой задолженности в 1,5 млн. руб. наложено ограничение на выезд. Важно не допускать подобного в своей жизни, вовремя платить налоги и спокойно отправляться в путешествие или по делам за границу. А узнать о наличии задолженности и погасить ее поможет уже полюбившийся многим сервис налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru или сайт www.gosuslugi.ru, — дают рекомендации в Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.