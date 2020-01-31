Налоговая служба Севастополя призывает вовремя платить налоги. Иначе — ждите гостей

Несвоевременное погашение налоговых обязательств приводит к приходу неожиданных гостей. Судебные приставы все больше помогают налоговикам взыскивать задолженности. Используют чаще всего: арест имущества; ограничение в праве выезда за границу; запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом; взыскание на заработную плату.

В отношении должников ведется постоянная, кропотливая работа. Так, в 2019 году судебными приставами Нахимовского и Балаклавского районов города Севастополя возбуждено 2153 исполнительных производств по налоговым платежам на сумму 46,1 млн. рублей. Остаток непогашенной задолженности по состоянию на 01.01.2020 составил 14,8 млн. рублей. В январе 2020 года Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю с отделом судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя проведено 3 совместных выезда, которыми охвачены 35 должников, имеющих непогашенную задолженность по исполнительным производствам. В ходе очередного январского выезда судебными приставами отдела по Нахимовскому району проведена опись имущества трех должников, имеющих непогашенный остаток задолженности по налоговым платежам в общей сумме более 170 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.

Результатом совместной работы по взысканию долгов, говорят специалисты, стало завершение 90 дел по исполнительным производствам, из которых 75 – с погашением задолженности в общем сумме 1,1 млн. рублей.