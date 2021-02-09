Налоговая служба Севастополя: продажа недвижимости в 2021 году

В Налоговой службе Севастополя отмечают: обычно самые крупные доходы граждане получают при реализации имущества, поэтому тех, кто собирается продавать недвижимость в 2021 году, волнует вопрос — «По какой ставке облагается сумма, полученная от продажи недвижимости и в каких случаях необходимо предоставить декларацию о полученных доходах?».

С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц: с доходов, свыше 5 миллионов рублей ставка налога составляет 15%. Повышенная ставка распространяется не на весь доход, а только на сумму превышения 5 миллионов рублей (Закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ). Законодательство прямо определяет, что от налогообложения повышенной ставкой освобождены нерегулярные доходы (п. 1.1 ст. 224 НК РФ). В частности, это доходы от продажи имущества или долей в нем. Поэтому, если в 2021 году гражданин решит продать квартиру (дом, долю в доме, машину и другое), налог нужно будет платить по стандартной ставке 13%. Это норма распространяется также и на те случаи, когда сумма продажи превышает 5 миллионов рублей. Следует знать, что ставка налога зависит от статуса продавца: для резидентов – это 13%, а для нерезидентов – 30%, — поясняют в пресс-службе ведомства.

С точки зрения налогообложения, те кто находился на территории России больше 183 календарных дней (90 дней в 2020 году) в течение 12 месяцев 2020 года считается резидентом. Если пребывание в стране меньше указанного срока, то такой гражданин является нерезидентом.

Напомним, что с 2020 года освобождена от налогообложения продажа квартир и домов с участками, которые являются единственным жильем и с даты покупки которых прошло 3 года.

Кроме того, при продаже недвижимости сумму полученных доходов можно уменьшить на расходы на его покупку. Тогда налог необходимо уплатить с разницы между ними. Расходы необходимо подтвердить документами: кредитным договором, договором купли-продажи и пр.

В случае, если невозможно подтвердить расходы, налогоплательщик вправе уменьшить доходы, полученные от продажи жилья и земельных участков, на налоговый вычет в сумме 1 миллион рублей в год.

Чтобы воспользоваться вычетом необходимо предоставить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ.

Декларацию необходимо предоставить в случае, если гражданин продает имущество, которое находилось в его собственности менее трех лет.

Уточним, что декларацию в обязательном порядке необходимо предоставить также тем гражданам, которые получили отдельные виды доходов, с которых не был удержан налог: с доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимости, с доходов, полученных от дарения от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником и другое, — подчёркивают специалисты.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России с возможностью последующего направления в налоговую службу в электронном виде непосредственно с сайта.

А также отправить по почте, принести в налоговый орган лично, передать через уполномоченного представителя по следующим адресам: ул. Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74; ул. Кулакова, 37.

Кроме того, предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ можно в отделениях МФЦ г. Севастополя.