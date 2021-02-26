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ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества

Налоговая служба Севастополя: заявления о льготах по имущественным налогам предоставили 25% организаций «льготников»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:47 26.02.2021

В Налоговой службе Севастополя отмечают: организации, имеющие право на льготы по земельному и транспортному налогу должны заявить об этом в налоговые органы по месту учета.

Уточним, что заявление необходимо предоставить по форме (приложение к приказу ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@).  Бланк заявления состоит из титульного листа (он имеет стандартную форму), а также листа с информацией о заявленной льготе, — поясняют специалисты ведомства.

В заявлении нужно указать:

  • реквизиты организации;
  • сведения об объекте, в отношении которого заявляется льгота;
  • код налоговой льготы (коды приведены в Приложениях к Приказу);
  • реквизиты нормативного правового акта, предусматривающего льготу;
  • данные о документе, подтверждающем льготу.

Следует отметить, предоставить заявление можно лично, по почте, а также по ТКС, подписанное квалифицированной электронной подписью.

Напомним, что в связи с отменой обязанности представлять декларацию, налоговые органы направляют организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Это сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налоговой службы.

В случае, если юридическое лицо имеет право на применение льготы, но не предоставит заявление — налог будет рассчитан без учета льготы.

Заявление о налоговой льготе за 2020 год организациям целесообразно представить в течение I квартала 2021 года для того, чтобы на момент исчисления налога имелась вся необходимая информация и расчет был произведен корректно.

Уточним, что на текущую дату всего 25% севастопольских организаций, имеющих право на льготу, предоставили соответствующее заявление в налоговые органы.

Налоговая служба Севастополя: заявления о льготах по имущественным налогам предоставили 25% организаций «льготников»

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