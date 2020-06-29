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Иллюстрация из открытых источников

Налоговая служба Севастополя: зарплату иностранцам нельзя выплачивать наличными

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:30 29.06.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: в соответствии с нормами действующего законодательства выплата иностранным работникам–нерезидентам заработной платы наличными из кассы запрещена.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», иностранным гражданам заработная плата выплачивается только в безналичной форме через уполномоченные банки. Следует отметить то, что требования выплачивать зарплату не наличными денежными средствами, а на банковский счет не противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации. Процедура получения зарплаты иностранным работником считается валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного штрафа. Так, частью 1 статьи 15.25 КоАП за осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в банках, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, а на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, — поясняют специалисты.

Срок для привлечения к административной ответственности составляет два года с момента выплаты заработной платы из кассы работодателя.

Для того, чтобы не нарушать нормы законодательства, в случае если работодатель принимает на работу нерезидента, он должен предложить наемному работнику открыть расчетный счет в банке с последующим получением карты для перечисления заработной платы, — говорят в пресс-службе Налоговой службы Севастополя.

Налоговая служба Севастополя: зарплату иностранцам нельзя выплачивать наличными

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