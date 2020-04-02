Налоговая служба: в Севастополе приняты меры поддержки бизнеса

В Постановлении Правительства Севастополя от 27.03.2020 № 110-ПП «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории города Севастополя коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» предусмотрены региональные меры поддержки предпринимателей в условиях противодействия опасному вирусу на территории города.

Одна из таких мер — расширение возможности предоставления льготных микрозаймов и поручительств по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии за счёт докапитализации правительственных фондов из средств федерального бюджета. Кроме того, для действующих заёмщиков фонда микрофинансирования вводятся процентные каникулы от трёх до семи месяцев, отсрочка погашения основного долга на конец срока микрозайма, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Предусматривается и реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозайма на 3-10 месяцев. Это обеспечение с 27 марта снижения процентной ставки по новым микрозаймам – до 1,2 ставки Центробанка РФ (в настоящее время — 3%). И поручительств, предоставляемых гарантийным фондом до 0,75% для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в следующих отраслях: производства средств индивидуальной защиты, производство дезинфицирующих средств, производство продуктов питания первой необходимости, сфера услуг – доставка продуктов питания, медикаментов, транспортные услуги, социальные услуги, общественное питание, сфера туристических услуг, сфера культуры, спорта и досуга.

Также планируется ввести компенсацию расходов предприятиям, которые осуществляют производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Кроме того, предусмотрено установление отсрочки по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по договорам аренды и земельным участкам, находящимся в собственности города при условии направления обращения арендаторам и в Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя до 1 мая.

В Постановлении сообщается, что с 27 марта в центре «Мой бизнес» работает «горячая линия» по доступным мерам поддержки предпринимателей. Телефон: (8692) 22-92-92.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в региональном разделе «Документы» сайта ФНС России.

2 апреля состоится внеочередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания г. Севастополя. На повестке дня законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о специальных налоговых режимах». В законопроекте предложено снизить ставки по упрощённой системе налогообложения, патентной системе, ЕНВД, а также предоставить льготы по иным видам налогов.

Принятие нового закона позволит снизить нагрузку на отрасли, наиболее пострадавшие от введения мер противодействия распространению вируса, а также на отрасли, осуществляющие деятельность по обеспечению жизнедеятельности граждан в условиях пандемии, — отмечают специалисты.