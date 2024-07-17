Налоговая реформа: как изменится НДФЛ в 2025 году — комментарии специалистов

С 1 января вступят в силу масштабные изменения в Налоговый кодекс, которыми устанавливается пятиступенчатая шкала налогообложения доходов граждан.

Новые правила предусматривают, что в случае если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов.

Ставка повышается до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с сумм превышения.

Следует отметить, что в перечень доходов, которые облагаются по новой прогрессивной шкале, не входит ряд доходов. Исключены, в частности, доходы от долевого участия, доходы по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Как и для большинства иных видов доходов, по ним установлена другая ставка. Ее размер составляет 13 процентов в пределах 2,4 миллионов рублей и 15 процентов от суммы, превышающей это значение.

Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет денежное довольствие и иные выплаты за работу в зоне боевых действий для действующих военных, а также северные надбавки.

Увеличен с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до шести тысяч рублей. Уточним, что стандартный налоговый вычет на детей предоставляется налоговым агентом (работодателем налогоплательщика) автоматически при наличии соответствующих сведений. Заявление подавать для этого не требуется, документ предоставляется только если налогоплательщик впервые получает такой вычет.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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