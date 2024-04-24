Налоговая служба: 25 апреля ИП должны предоставить годовую отчетность по УСН

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения должны поторопиться с предоставлением годовой декларации по УСН. Декларация предоставляется даже в случае, если предприниматель в 2023 году не вел деятельность и не получал доходы.

Отчетность необходимо предоставить не позднее 25 апреля 2024 года за 2023 год. Декларация заполняется по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 01.11.2022 № ЕД -7-3/1036@.

Если предприниматель хочет уточнить свою отчетность за предыдущие годы (2021, 2022), то уточненные декларации предоставляются по формам и форматам, которые действовали в тех периодах.

Напомним, что предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения также уплачивают авансовые платежи — не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября соответственно.

Налог по итогам календарного года необходимо перечислить не 28-го апреля соответственно.

Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, могут уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Подробно с аспектами применения упрощенной системы налогообложения можно ознакомится в разделе сайта ФНС России в следующих разделах (Главная страница — Налогообложение в Российской Федерации — Действующие в РФ налоги и сборы -Упрощенная система налогообложения).

Если выбрать в шапке сайта «92 регион Севастополь», то будет доступна также региональная информация. Уточним, что для севастопольских налогоплательщиков в 2024 году установлены пониженные ставки налогообложения. В случае если объектом налогообложения являются «доходы» региональным законодательством установлены ставки от 4% до 1 %. Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и избравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», определена ставка налогообложения 10% (а по отдельным видам доходов — ставка 5%.)

Обращаем внимание, что сроки предоставления отчетности очень важно соблюдать, ведь их нарушение, кроме штрафных санкций, могут привести к блокировке расчетного счета предпринимателя.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе