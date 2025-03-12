Налоговая служба: чеки в ресторанах и кафе с 1 марта — как работать по новому

По общему правилу, при расчёте с покупателем пользователь онлайн-кассы должен выдать бумажный кассовый чек или направить его в электронном виде на абонентский номер либо по адресу электронной почты. С 1 марта для бизнесменов, оказывающих услуги общепита, действуют новые правила: бумажный кассовый чек необходимо выдать клиенту после того, как он согласился оплатить счёт, но до момента окончательного расчета.

Для ответа на вопросы, возникающие у предпринимателей, Федеральная налоговая служба разработала рекомендации по оформлению кассовых чеков в общепите.

Например, в ресторане посетитель делает заказ и получает услугу. После того как клиент согласился оплатить счёт, необходимо выдать ему бумажный кассовый чек на «полный расчёт». Затем происходит оплата.

Возможен иной вариант: оформление кассового чека на «передачу в кредит» (выдаётся в бумажном виде до момента оплаты) с последующим оформлением кассового чека на «оплату кредита» (выдаётся в бумажном или электронном виде после оплаты).

При необходимости корректировок после формирования чека (например, при изменении формы оплаты или состава заказа) можно формировать чеки коррекции .

Для применения новых правил предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, необходимо донастроить свои учетные системы. Поэтому, несмотря на то, что формально правила начали действовать с 1 марта 2025 года, в течение ближайших трех-четырех месяцев налоговая служба будет сконцентрирована на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам применения новых правил выдачи кассового чека. Для плавного перехода на новый порядок в этот период проверочные мероприятия проводиться не будут.

Как только переходный период закончится, выдавать чеки после оплаты станет нарушением закона. В таких ситуациях будет считаться, что чек не пробит вообще. Санкции прописаны в ст. 14.5 КоАП РФ :

для ИП — штраф 25–50% от суммы расчета без кассы, минимум — 10 000 рублей;

для юридических лиц — штраф 75–100% от суммы расчета без кассы, минимум — 30 000 рублей.

Если продолжать игнорировать новые правила расчетов с потребителями, после штрафа заведение могут закрыть на 90 дней.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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