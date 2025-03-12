Налоговая служба: чеки в ресторанах и кафе с 1 марта — как работать по новому

По общему правилу, при расчёте с покупателем пользователь онлайн-кассы должен выдать бумажный кассовый чек или направить его в электронном виде на абонентский номер либо по адресу электронной почты. С 1 марта для бизнесменов, оказывающих услуги общепита, действуют новые правила: бумажный кассовый чек необходимо выдать клиенту после того, как он согласился оплатить счёт, но до момента окончательного расчета.
Для ответа на вопросы, возникающие у предпринимателей, Федеральная налоговая служба разработала рекомендации по оформлению кассовых чеков в общепите.
Например, в ресторане посетитель делает заказ и получает услугу. После того как клиент согласился оплатить счёт, необходимо выдать ему бумажный кассовый чек на «полный расчёт». Затем происходит оплата.
Возможен иной вариант: оформление кассового чека на «передачу в кредит» (выдаётся в бумажном виде до момента оплаты) с последующим оформлением кассового чека на «оплату кредита» (выдаётся в бумажном или электронном виде после оплаты).
При необходимости корректировок после формирования чека (например, при изменении формы оплаты или состава заказа) можно формировать чеки коррекции.
Для применения новых правил предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, необходимо донастроить свои учетные системы. Поэтому, несмотря на то, что формально правила начали действовать с 1 марта 2025 года, в течение ближайших трех-четырех месяцев налоговая служба будет сконцентрирована на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам применения новых правил выдачи кассового чека. Для плавного перехода на новый порядок в этот период проверочные мероприятия проводиться не будут.
Как только переходный период закончится, выдавать чеки после оплаты станет нарушением закона. В таких ситуациях будет считаться, что чек не пробит вообще. Санкции прописаны в ст. 14.5 КоАП РФ:
- для ИП — штраф 25–50% от суммы расчета без кассы, минимум — 10 000 рублей;
- для юридических лиц — штраф 75–100% от суммы расчета без кассы, минимум — 30 000 рублей.
Если продолжать игнорировать новые правила расчетов с потребителями, после штрафа заведение могут закрыть на 90 дней.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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