Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Налоговая служба: использование типового устава упрощает регистрацию бизнеса
актуально в республике
Налоговая служба: использование типового устава упрощает регистрацию бизнеса

Налоговая служба: использование типового устава упрощает регистрацию бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 13.08.2024

Учредители юридического лица при помощи сервиса ФНС России «Выбор типового устава» онлайн могут бесплатно подобрать актуальный вариант документа.

Уточним, что типовые уставы – это стандартизированные формы учредительных документов, которые организации могут выбрать на сайте ФНС России. Министерством экономического развития разработано 36 вариантов, которые учитывают полномочия и закрепляют права участников сообщества. При использовании сервиса достаточно ответить на ряд вопросов, после чего система предложит несколько подходящих вариантов устава.

Любой из выбранных вариантов поможет начинающему бизнесмену избежать трудностей с подготовкой учредительных документов, сократит материальные и временные издержки на подготовку устава, который соответствует всем требованиям законодательства.

Типовой устав имеет ряд преимуществ:

  • Не надо тратить время и средства на разработку собственного документа. Эту работу уже выполнило Минэкономразвития. Достаточно только выбрать подходящий вариант.
  • Исключается риск отказа в регистрации из-за ошибок в учредительном документе.
  • В документах не содержится адреса, названия, каких-либо других данных организации, поэтому при смене этих данных не нужно менять устав и направлять его в налоговую службу.
  • Не нужно отслеживать изменения законодательства: в выбранную в сервисе версию Устава автоматически вносятся все доработки и уточнения.
  • Типовой устав легко представлять контрагентам —  все тексты есть на сайте ФНС России.
  • Не требуется хранить бумажный устав и получать в налоговой службе дубликаты в случае порчи или потери, следовательно, отпадает необходимость заверения устава у нотариуса для представления в банк или госорганы.
Узнайте больше:  Севастопольский проект «Уроки в парках» в этом году отмечает пятилетие

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже действующие общества. Для этого необходимо заполнить и предоставить заявление о переходе на типовой устав. Сделать это удобнее всего через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Сервис за несколько шагов поможет сформировать и направить в регистрирующий орган заявление о переходе на типовой устав. Государственная пошлина за данное регистрационное действие не взымается.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
налоги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.