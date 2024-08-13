Налоговая служба: использование типового устава упрощает регистрацию бизнеса

Учредители юридического лица при помощи сервиса ФНС России «Выбор типового устава» онлайн могут бесплатно подобрать актуальный вариант документа.

Уточним, что типовые уставы – это стандартизированные формы учредительных документов, которые организации могут выбрать на сайте ФНС России. Министерством экономического развития разработано 36 вариантов, которые учитывают полномочия и закрепляют права участников сообщества. При использовании сервиса достаточно ответить на ряд вопросов, после чего система предложит несколько подходящих вариантов устава.

Любой из выбранных вариантов поможет начинающему бизнесмену избежать трудностей с подготовкой учредительных документов, сократит материальные и временные издержки на подготовку устава, который соответствует всем требованиям законодательства.

Типовой устав имеет ряд преимуществ:

Не надо тратить время и средства на разработку собственного документа. Эту работу уже выполнило Минэкономразвития. Достаточно только выбрать подходящий вариант.

Исключается риск отказа в регистрации из-за ошибок в учредительном документе.

В документах не содержится адреса, названия, каких-либо других данных организации, поэтому при смене этих данных не нужно менять устав и направлять его в налоговую службу.

Не нужно отслеживать изменения законодательства: в выбранную в сервисе версию Устава автоматически вносятся все доработки и уточнения.

Типовой устав легко представлять контрагентам — все тексты есть на сайте ФНС России.

Не требуется хранить бумажный устав и получать в налоговой службе дубликаты в случае порчи или потери, следовательно, отпадает необходимость заверения устава у нотариуса для представления в банк или госорганы.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже действующие общества. Для этого необходимо заполнить и предоставить заявление о переходе на типовой устав. Сделать это удобнее всего через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Сервис за несколько шагов поможет сформировать и направить в регистрирующий орган заявление о переходе на типовой устав. Государственная пошлина за данное регистрационное действие не взымается.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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