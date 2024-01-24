Налоговая служба: истекает срок предоставления январских уведомлений

25 января истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах по:

налогу с доходов организаций , исчисляемому по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ ;

, исчисляемому по ставкам, отличным от ставки, указанной в ; налогу с доходов, полученных иностранной организацией .

. налогу на доходы физических лиц налоговых агентов.

Отметим, что налоговые агенты предоставляют уведомление по НДФЛ дважды в месяц: первое не позднее 25 числа месяца – по суммам НДФЛ, удержанным с 1-го по 22-е число текущего месяца, второе – не позднее 3-го числа следующего месяца за период с 23-го по последнее число месяца.

Исключение составляет последний месяц года: в декабре 2024-ого потребуется подать ещё и третье уведомление – не позднее последнего рабочего дня календарного года, в нём отразить суммы НДФЛ за период с 23 по 31 декабря.

Новый порядок подачи уведомления об исчисленных суммах НДФЛ, предусматривающий его направление два раза в месяц, действует с 1 января 2024 года.

Из-за увеличения количества отчетных периодов по НДФЛ в уведомлении стало больше кодов, которые указываются в строке 5 «Код отчетного (налогового) периода». Действующий на сегодня актуальный перечень кодов приведен в памятке, размещенной на промостранице «Все о ЕНС» .

Кроме этого, изменились сроки уплаты НДФЛ в бюджет. Налоговые агенты теперь обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1-го по 22-е число месяца не позднее 28-го числа текущего месяца, за период с 23-го по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца. В декабре также придётся сделать третий платёж: за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года.

Напоминаем, что 1 января текущего года завершился переходный период на систему ЕНС. Поэтому платежные поручения со статусом «02» больше не признаются в качестве представленных уведомлений и не отражаются в совокупной обязанности налогоплательщика. Корректной признается только форма КНД 1110355, утвержденная приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8-/1047@ .

Формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или Личный кабинет налогоплательщика.

При этом в случае отправки из Личного кабинета индивидуального предпринимателя предусмотрена возможность использования неквалифицированной электронной подписи.

Подробнее ознакомиться с порядком, сроками представления уведомления можно на промостранице «Все о ЕНС» сайта ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе