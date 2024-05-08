Налоговая служба: как применять режим «самозанятости» без нарушения законодательства

Севастопольцы оценили специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». В городе зарегистрировано более 31700 плательщиков этого режима, что более, чем в 3 раза превышает численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Популярность налогового режима обусловлена невысокими ставками налога и возможностью заниматься легальным предпринимательством, просто установив на свой смартфон приложение «Мой налог» .

Этот специальный налоговый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% при продаже товаров и услуг в пользу физлиц и 6% при продаже товаров и услуг юридическим лицам. Уточним, деятельность «самозанятых», регулирует Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ , который не только дает расшифровку термина «профессиональный доход» и определяет порядок признания доходов и уплаты налогов, а также определяет ограничения для регистрации в качестве «самозанятого». На территории города режим введен Законом города Севастополя от 29.05.2020 № 579-ЗС .

Налог автоматически рассчитывается налоговой службой в личном кабинете до 12 числа месяца по чекам, которые создали (и не аннулировали) в прошлом месяце. Уплатить налог нужно до 28 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. Перечислить платеж можно прямо в приложении «Мой налог». Действующее законодательство не обязывает «самозанятых» перечислять страховые взносы на обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Однако закон не запрещает самозанятым заключить договор с Соцфондом и перечислять взносы добровольно — на свою будущую пенсию или социальное страхование (больничные и пособия).

Плательщики НПД не ведут бухгалтерский учет, им не требуется заполнять налоговую отчетность. Все сведения о доходах «самозанятого», налоговая служба получает из приложения «Мой налог». Также «самозанятые» могут не применять контрольно-кассовую технику. Но в обязательном порядке им необходимо формировать чеки, чтобы сведения о доходе поступали в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог» или веб-версию личного кабинета «самозанятого». При этом чек можно распечатать и отдать клиенту или отправить в виде смс, а также в мессенджеры или по электронной почте. Самозанятые вправе участвовать в закупках по 223-ФЗ и по 44-ФЗ, в этом качестве они приравнены к малому и среднему бизнесу. «Самозанятые» могут проводить оплату своих товаров и услуг безналично через платежных агентов.

Получить статус «самозанятого» могут российские граждане с 16 лет. Если есть согласие родителей или попечителей — с 14 лет. Выбрать этот режим может гражданин, который продает результаты своего труда или оказывает услуги. Воспользоваться этим режимом могут также нерезиденты, которые являются гражданами стран ЕАЭС, если у них есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Закон также определяет случаи, когда самозанятость применять нельзя. Этот режим запрещен при осуществлении продажи подакцизных товаров или товаров с обязательной маркировкой, а также в случае перепродажи товаров и имущественных прав, при осуществлении добычи или обработке драгметаллов, при ведении посреднической деятельности по агентскому договору или договору комиссии. Также не могут стать «самозанятыми» представители некоторых профессий — например, арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы. Следует знать, что не получится совмещать НПД индивидуальным предпринимателям, применяющим другие налоговые режимы (УСН, ПСН, ЕСХН).

Важный момент: «самозанятые» не могут оформлять трудовые отношения и иметь наемных работников.

Ограничение по верхней границе доходов «самозанятого» составляет 2,4 млн рублей. Если лимит превысить, гражданин теряет право применять этот спецрежим, в этом случае необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Популярные направления деятельности «самозанятых»: услуги красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные услуги, продажа услуг и продукции собственного производства, а также репетиторство и услуги такси.

Бизнес коллеги могут нанимать «самозанятых» на проекты, как исполнителей: например, чтобы перевезти груз, провести электрику в помещении, отремонтировать технику, осуществить разработку сайта, написать статью для блога, провести видеосъемку и другое. Однако, следует знать, что «самозанятость» не может быть заменой трудовых отношений. Некоторые работодатели используют возможности НПД для оптимизации зарплатных отчислений и поручают «самозанятым» обязанности, которые обычно выполняются по трудовому договору.

Следует знать, в марте 2024 года вступила в силу норма нового закона о занятости населения, по которой в регионах, в том числе и в Севастополе, действуют специальные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Вместе с контролирующими органами они устанавливают нарушения порядка оформления трудовых отношений в бизнесе.

Подробно ознакомиться со специальным налоговым режимом для самозанятых граждан можно ознакомиться в специальном разделе сайта ФНС .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе