Налоговая служба: какие налоги следует отразить в июльском уведомлении

Для корректного распределения уплаченных денежных средств в бюджеты Российской Федерации налогоплательщикам необходимо представлять уведомление по налогам и взносам с авансовой системой расчетов. Речь идет о налогах, по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом.

Документ предоставляется для того, чтобы распределить уплаченные суммы по расчетам с бюджетом по конкретному налогу.

В срок до 25 июля текущего года года необходимо представить уведомление по следующим налогам:

по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 01 июля по 22 июля 2024 года (код отчетного периода 33/01);

по УСН за 2 квартал 2024 года (код отчетного периода 34/02);

по имущественным налогам юридических лиц за 2 квартал 2024 года: налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог (код отчетного периода 34/02).

Уплатить исчисленные суммы необходимо не позднее 29 июля.

Поскольку в июле будет представлен расчет страховых взносов за 2 квартал 2024 года, подавать уведомление на сумму страховых взносов за июнь не требуется.

Следует отметить, что в случае наличия у юридических лиц обособленных подразделений головная организация обязана отразить начисленные суммы по налогам за каждое обособленное подразделение с указанием соответствующего КПП и ОКТМО. Налоговая служба проверяет на соответствие данных, содержащихся в уведомлении за отчетный период о наличии выплат наемным работникам с данными в персонифицированных сведениях о физических лицах, а также в расчете 6-НДФЛ и расчете по страховым взносам.

Подробнее с информацией об уведомлениях по исчисленным суммам налогов, кодах периодов и сроках уплаты налогов, страховых взносов можно ознакомиться в разделе сайта ФНС России «Все о ЕНС» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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