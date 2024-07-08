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Налоговая служба: НДФЛ с доходов за 2023 год необходимо уплатить не позднее 15 июля

Налоговая служба: НДФЛ с доходов за 2023 год необходимо уплатить не позднее 15 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 08.07.2024

Приближается срок уплаты налога на доходы в рамках кампании декларирования —  заплатить налог необходимо не позднее 15 июля.

Уточним что речь идет о гражданах, которые в 2023 году получали доходы, подлежащие декларированию и представивших декларацию по форме 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года с исчисленной суммой налога к уплате.

Напомним, что предоставить декларацию должны были граждане, которые в прошлом году продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, а также получали   дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду, получали доходы от зарубежных источников или иные доходы, с которых не был удержан налог.

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Если декларация не была подана в срок, лучше ее направить и не позднее 15 июля оплатить налог. Не пропустить срок уплаты НДФЛ и сократить время оформления платежных документов, налогоплательщикам поможет сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Внести оплату можно заранее через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», пополнив единый налоговый счет. Заплатить можно также и лично через любое банковское учреждение.

Подробнее о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно узнать в разделе сайта ФНС России «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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