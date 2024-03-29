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Налоговая служба: не позднее 1 апреля необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность

Налоговая служба: не позднее 1 апреля необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 29.03.2024

Действующими нормами законодательства предусмотрено, что организации обязаны представлять обязательный экземпляр отчетности в налоговый орган по месту нахождения в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. Поскольку 31 марта приходится на выходной день – заключительный день предоставления отчетности за 2023 год переносится на 1 апреля.

Уточним, что с 2020 года в России создан официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ресурсе размещена бухгалтерская отчетность организаций, а также аудиторских заключений о ней в случае, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Действующие нормы законодательства (п. 5.1 ст. 23 Налогового кодекса РФ) обязывают налогоплательщиков представлять отчетность исключительно в электронном виде.

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От предоставления отчетности освобождены:

1) организации бюджетной сферы;

2) Центрального банка Российской Федерации;

3) религиозные организации;

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Напомним, что за непредставление или несвоевременное представление бухгалтерской отчетности предусмотрена административная ответственность как на само юридическое лицо, так и на должностное лицо организации, допустившее указанное правонарушение.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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