Налоговая служба: особенности оплаты страховых взносов для предпринимателей в 2024 году

Страховые взносы – необходимая обеспечительная мера для социальной защиты предпринимателей.

Для того чтобы эта категория налогоплательщиков могла получать бесплатное медицинское обслуживание и рассчитывать на пенсионный стаж для начисления пенсии в будущем, в период ведения деятельности индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы. Страховые взносы за себя обязаны платить индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие специальные налоговые режимы (на упрощенной системе, патенте, ЕСХН) и общей системе налогообложения, а также адвокаты и нотариусы. А вот для «самозанятых» такой обязанности нет, но эта категория налогоплательщиков может уплатить взносы добровольно, чтобы учитывался стаж для пенсии.

Взносы бывают двух видов: фиксированные и дополнительные.

Фиксированные взносы— это взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование — ОПС и ОМС. Они не зависят от результатов деятельности, их нужно платить, даже если ИП не получал доход, сработал в убыток или вообще не вел бизнес в текущем году. Но до тех пор, пока ИП имеет официальный статус и не снялся с учета в качестве предпринимателя, он считается действующим субъектом предпринимательской деятельности, а значит должен уплачивать взносы.

ИП на УСН «Доходы» или на патенте может уменьшить сумму налога на размер фиксированных страховых взносов. За 2024 год фиксированный платеж равен сумме 49 500 рублей — теперь это единый взнос в совокупном размере на ОПС и ОМС.

Дополнительные страховые взносы— 1% с годового дохода более 300 000 рублей.

Уточним, что действующим законодательством предусмотрено два срока уплаты страховых взносов:

не позднее первого рабочего дня 2025 года (перенос с 31.12.2024) — фиксированную часть;

не позднее 01.07.2025 — взносы на ОПС с дохода, превышающего 300 000 рублей — дополнительная часть.

Обращаем внимание, что уплата взносов с 1 января 2024 года производится посредством единого налогового платежа — общей суммой на единый КБК. Переходный период, когда разрешалось использовать платежные поручения, заменяющие уведомления, завершился 31 декабря 2023 года.

Важно! По взносам ИП уведомления об исчисленных суммах ЕНП не предоставляются.

Неуплата в срок или занижение рассчитанной от фактически полученного дохода суммы взносов расценивается как недоимка и влечет за собой ответственность налогоплательщика согласно НК РФ.

При прекращении лицом деятельности в качестве ИП необходимо не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе уплатить причитающиеся с него взносы.

Предприниматель, не имеющий наемных работников, отчетность по страховым взносам не представляет. При наличии наемных работников, ИП рассчитывает, уплачивает за них страховые взносы и представляет отчетность в том же порядке, что и организации.

Расчет страховых взносов производится за неполный год, если в текущем году ИП зарегистрировался или снялся с учета.

В этом случае, для расчета взносов можно воспользоваться сервисом «Калькулятор расчета страховых взносов» , который размещен в группе сервисов «Налоговые калькуляторы», на главной странице сайта ФНС «Все сервисы»