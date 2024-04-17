Налоговая служба: оценить риски бизнесу помогут сервисы ФНС

Ведение бизнеса – дело непростое и зависит не только от действий самого предпринимателя, но и от надежности его контрагентов. Для того, чтобы выбрать партнера, который честно ведет бизнес, имеет устойчивое финансовое состояние, ФНС предлагает инструменты, которые позволяют сделать выводы о благонадежности налогоплательщика.

Проверка контрагента нужна не только для того, чтобы минимизировать налоговые риски, но и для защиты от договорных и репутационных потерь. Например, неплатежеспособность контрагента может привести к просрочкам и возникновению дебиторской задолженности. Контракт с неуполномоченным лицом, суд может признать незаключенным, в результате некому будет предъявлять требования. Ликвидация или банкротство контрагента существенно увеличат время исполнения им своих обязательств, к тому же денег на всех кредиторов может не хватить. Кроме того, некачественная работа контрагента может повлиять на отношение к компании других партнеров или клиентов, например, если обнаружится брак или заказ не получится выполнить своевременно.

Использование инструментов, которые предлагает налоговая служба, поможет проанализировать информацию о партнере и обезопасить себя. Речь идет об электронном сервисе «Прозрачный бизнес» , который позволяет получать комплексную информацию, содержащуюся в различных реестрах и объединяющий несколько электронных сервисов ФНС.

В частности, информация из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей позволяет получить базовые сведения о компании или ИП, в частности, о размере уставного капитала, видах деятельности, наличии лицензий и другое.

Также сервис дает возможность получить информацию из реестров:

дисквалифицированных лиц,

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,

Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,

информацию о многократном участии физического лица в организациях в качестве учредителя и других источниках данных.

Через сервис можно узнать применяет ли партнер, специальные налоговые режимы. Такие данные могут понадобиться, например, для того, чтобы понять сможет ли деловой партнер выставить счет фактуру с НДС.

Кроме того, «Прозрачный бизнес» даст информацию достаточно ли у контрагента сотрудников для выполнения обязательств по договору.

Ресурс также содержит сведения о суммах, уплаченных в календарном году налогов и страховых взносов, уплаченных налогов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, сведения о суммах задолженности, сведения о налоговых правонарушениях с указанием общего размера штрафа и другую информацию, позволяющую сделать выводы о финансовом состоянии контрагента.

Через сервис можно проверить налоговую нагрузку — сделать это поможет налоговый калькулятор .

При вводе данных следует обратить особое внимание на знак в виде треугольника: если в каком-то разделе появляется этот знак, то это означает, что размещена информация, требующая особого внимания.

Кроме сервиса «Прозрачный бизнес» , надежным помощником каждого бизнесмена может стать линейка «личных кабинетов». Личные кабинеты кроме всего прочего, оснащены функционалом, позволяющим, получить данные о показателях риска налогоплательщика.

Так, в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя в разделе «Как меня видит налоговая» содержатся вкладки «Показатели ФХД» и «Показатели для партнеров». Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в «друзья». Для получения сведений необходимо сделать запрос в личный кабинет партнера и получить от него разрешение на доступ к показателям своей финансово-хозяйственной деятельности. Посредством ресурса можно также предложить бизнес партнеру раскрыть информацию о себе, что позволит получить актуальные сведения и проявить должную осмотрительность.

В личном кабинете юридического лица, имеется дополнительный информационный ресурс «Сервис оценки юридических лиц ФНС России», который дает возможность сформировать выписку о своей финансово-хозяйственной деятельности с целью представления ее потенциальному партнеру. Полученные сведения можно использовать для подтверждения своей надежности перед заинтересованными лицами. Для получения выписки необходимо нажать на кнопку «Запросить выписку» в разделе «Сервис оценки юридических лиц» (подсистема «Как меня видит налоговая»). Оценка производится по критериям финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и наличия положительного опыта в деятельности компании.

Внедрение современных технологий в налоговое администрирование — это серьезный шаг к формированию чистой конкурентной среды, в которой сервисы помогают налогоплательщику вести бизнес в правовом поле.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе