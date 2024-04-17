Налоговая служба: оценить риски бизнесу помогут сервисы ФНС

Ведение бизнеса – дело непростое и зависит не только от действий самого предпринимателя, но и от надежности его контрагентов. Для того, чтобы выбрать партнера, который честно ведет бизнес, имеет устойчивое финансовое состояние, ФНС предлагает инструменты, которые позволяют сделать выводы о благонадежности налогоплательщика.
Проверка контрагента нужна не только для того, чтобы минимизировать налоговые риски, но и для защиты от договорных и репутационных потерь. Например, неплатежеспособность контрагента может привести к просрочкам и возникновению дебиторской задолженности. Контракт с неуполномоченным лицом, суд может признать незаключенным, в результате некому будет предъявлять требования. Ликвидация или банкротство контрагента существенно увеличат время исполнения им своих обязательств, к тому же денег на всех кредиторов может не хватить. Кроме того, некачественная работа контрагента может повлиять на отношение к компании других партнеров или клиентов, например, если обнаружится брак или заказ не получится выполнить своевременно.
Использование инструментов, которые предлагает налоговая служба, поможет проанализировать информацию о партнере и обезопасить себя. Речь идет об электронном сервисе «Прозрачный бизнес», который позволяет получать комплексную информацию, содержащуюся в различных реестрах и объединяющий несколько электронных сервисов ФНС.
В частности, информация из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей позволяет получить базовые сведения о компании или ИП, в частности, о размере уставного капитала, видах деятельности, наличии лицензий и другое.
Также сервис дает возможность получить информацию из реестров:
- дисквалифицированных лиц,
- Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
- Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,
- информацию о многократном участии физического лица в организациях в качестве учредителя и других источниках данных.
Через сервис можно узнать применяет ли партнер, специальные налоговые режимы. Такие данные могут понадобиться, например, для того, чтобы понять сможет ли деловой партнер выставить счет фактуру с НДС.
Кроме того, «Прозрачный бизнес» даст информацию достаточно ли у контрагента сотрудников для выполнения обязательств по договору.
Ресурс также содержит сведения о суммах, уплаченных в календарном году налогов и страховых взносов, уплаченных налогов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, сведения о суммах задолженности, сведения о налоговых правонарушениях с указанием общего размера штрафа и другую информацию, позволяющую сделать выводы о финансовом состоянии контрагента.
Через сервис можно проверить налоговую нагрузку — сделать это поможет налоговый калькулятор.
При вводе данных следует обратить особое внимание на знак в виде треугольника: если в каком-то разделе появляется этот знак, то это означает, что размещена информация, требующая особого внимания.
Кроме сервиса «Прозрачный бизнес», надежным помощником каждого бизнесмена может стать линейка «личных кабинетов». Личные кабинеты кроме всего прочего, оснащены функционалом, позволяющим, получить данные о показателях риска налогоплательщика.
Так, в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя в разделе «Как меня видит налоговая» содержатся вкладки «Показатели ФХД» и «Показатели для партнеров». Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в «друзья». Для получения сведений необходимо сделать запрос в личный кабинет партнера и получить от него разрешение на доступ к показателям своей финансово-хозяйственной деятельности. Посредством ресурса можно также предложить бизнес партнеру раскрыть информацию о себе, что позволит получить актуальные сведения и проявить должную осмотрительность.
В личном кабинете юридического лица, имеется дополнительный информационный ресурс «Сервис оценки юридических лиц ФНС России», который дает возможность сформировать выписку о своей финансово-хозяйственной деятельности с целью представления ее потенциальному партнеру. Полученные сведения можно использовать для подтверждения своей надежности перед заинтересованными лицами. Для получения выписки необходимо нажать на кнопку «Запросить выписку» в разделе «Сервис оценки юридических лиц» (подсистема «Как меня видит налоговая»). Оценка производится по критериям финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и наличия положительного опыта в деятельности компании.
Внедрение современных технологий в налоговое администрирование — это серьезный шаг к формированию чистой конкурентной среды, в которой сервисы помогают налогоплательщику вести бизнес в правовом поле.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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