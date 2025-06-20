Налоговая служба: приближается срок уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей

Не позднее 1 июля индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой, должны заплатить страховые взносы в размере 1% от дохода, превысившего 300 тысяч рублей, за 2024 год.

Напомним, что страховые взносы ИП — обязательные платежи на пенсионное и медицинское страхование, которые бывают фиксированными и дополнительными (от суммы годового дохода). Взносы зачисляют в бюджеты Социального фонда России и Фонда обязательного медицинского страхования. Оплаченные взносы можно считать вкладом в будущую пенсию индивидуального предпринимателя.

Платят взносы все индивидуальные предприниматели, кроме тех, которые выбрали налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» и налогоплательщиков, применяющих налог на профессиональный доход (специальный налоговый режим для самозанятых граждан) .

В 2025 году фиксированная часть страховых взносов составляет 53658 рублей. Дополнительные взносы составляют 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей. Фиксированная часть подлежит уплате, даже если предприниматель не вел деятельность и не получал доходы от предпринимательской деятельности в 2024 году.

В случае прекращения физлицом деятельности в качестве ИП уплата страховых взносов проводится не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе. Если предприниматель ведет деятельность не с начала календарного года или прекратил ее до его окончания, то сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц совокупный фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Для расчета сумм страховых взносов можно воспользоваться сервисом « Калькулятор расчета страховых взносов ».

Заплатить взносы проще всего на сайте ФНС через специальный сервис «Уплата налогов и пошлин» либо в личном кабинете индивидуального предпринимателя .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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