Налоговая служба: самозанятый — как подтвердить статус и доходы

Для того, чтобы подтвердить статус «самозанятого» и получить официальную справку о полученных доходах, обращаться в налоговый орган не нужно. Сделать это каждый желающий может онлайн, воспользовавшись сервисами сайта ФНС.

Узнать о том, зарегистрирован ли гражданин в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД), можно через бесплатный сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход», который размещен в разделе сайта ФНС «Налог на профессиональный доход».

Указав идентификационный номер гражданина, а также требуемую дату, можно получить информацию о факте регистрации в качестве плательщика НПД.

Если же «самозанятому» требуется не только получить данные о статусе, но и предоставить официальный документ (справку), то сделать это также можно без обращения в налоговый орган, через «Личный кабинет для плательщика налога на профессиональный доход (самозанятых)».

При использовании веб-версии личного кабинета функция реализована в разделе «Настройки / Справки», а в мобильном приложении «Мой налог» – в разделе «Прочее / Справки».

В личном кабинете «самозанятого» можно сформировать 2 справки:

О состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за год.

В документе содержатся сведения о сумме дохода помесячно и за календарный год о сумме уплаченных налогов, а также о задолженности (при ее наличии).

Справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика НПД за год.

В документе указана фамилия, имя и отчество самозанятого, его идентификационный номер, сведения о документе, подтверждающем личность, адрес постоянной или временной регистрации, дата постановки (снятия) на учет в качестве плательщика «Налога на профессиональный доход», а также наименование налогового органа, в котором он состоит на учете.

Уточним, что сформированные таким способом справки о статусе и доходах, подписанные электронной цифровой подписью налогового органа, являются официальными документами. Их можно использовать для получения пособий, кредитов, а также для любых других случаев, с целью подтверждения дохода, который получен в статусе «самозанятого» лица.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе