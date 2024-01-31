Налоговая служба: сервис оценки юридических лиц поможет выбрать надежного контрагента

Современный бизнес во многом зависит не только от действий и решений самого предпринимателя, но и от надежности его контрагентов. И если налогоплательщик знает, что его деятельность в безопасности, что ему не грозит нечестная конкуренция — он может уверенно планировать свое будущее.

Сервис оценки юридических лиц ФНС России, который представлен в личном кабинете юридического лица, позволяет удостоверится в финансовой устойчивости любой кампании и выделить из десятков тысяч организаций надежного партнера, имеющего стабильное финансовое состояние и благонадежную историю ведения бизнеса.

Показатели оценки основаны на финансовом анализе предприятия и характеризуют устойчивость кампании в краткосрочной и среднесрочной перспективе работы. Кроме того, часть параметров характеризуют динамику развития предприятия, что позволяет оценить риски ликвидности, кредитные риски, вероятность неплатежеспособности контрагента, его бизнес-риски для долгосрочных отношений с контрагентом.

Сервис будет полезен, как плательщикам налога на добавленную стоимость, так и при заключении договоров в рамках Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Юридическое лицо вправе запросить через личный кабинет налогоплательщика выписку с результатами оценки своей финансово-хозяйственной деятельности. Методика проведения такой оценки утверждена Приказом ФНС России от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

Для получения выписки необходимо нажать на кнопку «Запросить выписку» в разделе «Сервис оценки юридических лиц» (подсистема «Как меня видит налоговая»). Запрос может быть направлен не более 1 раза в день. После обработки запроса отразится статус «Расчет выполнен» и появится ссылка для скачивания выписки в pdf формате и с ЭЦП налогового органа с указанием номера и даты формирования выписки.

Оценка производится по критериям финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и наличия положительного опыта в деятельности компании. Деятельность оценивается по бальной системе, с учетом концепции ранжирования рисков (при соответствии пороговому значению, участнику присваивается по одному баллу за каждый показатель). Проверка осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе оценивается соответствие организации базовым критериям, которые свидетельствуют о том, что компания самостоятельная, действующая и не имеет предпосылок к банкротству либо ликвидации.

Если компания не соответствует хотя бы одному из критериев, то второй этап проверки не проводится. Юридическому лицу направляется выписка с описанными критериями риска.

На втором этапе осуществляется оценка параметров финансово-хозяйственного состояния компании по 13 критериям.

Если юридическое лицо не согласно с полученными результатами, то можно направить запрос о корректировке сведений в выписке. К запросу прикладываются документы, подтверждающие данные для внесения корректировок, с целью повышения оценки.

Полученные сведения можно использовать как для подтверждения своей надежности перед заказчиками (заинтересованными лицами), так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках (подрядчиках).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе