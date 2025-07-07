Налоговая служба Севастополя: быстро разблокировать счета поможет сервис

Сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС» поможет ускорить процесс разблокировки счетов в случае приостановления операций.

Сервис обещает решить проблему налогоплательщика за 24 часа. Онлайн-помощник доступен на сайте ФНС и в линейке личных кабинетов налогоплательщика.

Для начала работы сервис предлагает направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и соответствующих обеспечительных мер.

Чтобы подать заявку, необходимо:

указать ИНН физического лица, наименование организации или ФИО ИП;

выбрать из списка вопрос, с которым связано обращение;

указать телефон и дать согласие на получение СМС о статусе заявки;

приложить подтверждающие документы.

Сервис помогает налогоплательщикам провести корректировку сальдо и позволяет узнать, за что заблокирован счет и какие действия необходимо предпринять для урегулирования вопроса.

Кроме того, в ресурсе можно проверить статус прохождения декларации, узнать о распределении платежей по налогам, а также сообщить о наличии льготы или факте снятия с учета объекта собственности.

В последних обновлениях сервис был дополнен вопросом «Не согласен с данными в акте сверки», по которому можно направить электронное сообщение о расхождениях в ЕНС с данными налогоплательщика.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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