Налоговая служба Севастополя: чат-бот подскажет нужно ли предоставлять декларацию о доходах

Федеральная налоговая служба России запустила чат-бот , который поможет выяснить обязанность декларирования доходов. Пройдя по ссылке или используя QR-код, любой налогоплательщик сможет ответить на ряд вопросов. По итогу — электронный помощник проинформирует пользователя о том, нужно ли подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.

Сервис предложит ответить на следующие вопросы:

Продавали ли жилую недвижимость или нежилое имущество (гараж, машино-место, хозяйственные постройки) в 2024 году?

Продавали ли транспортное средство?

Была ли переуступка права требования на квартиру, дом или участок?

Продавали ли доли в уставном капитале, а также акции и другие ценные бумаги?

Получали ли в дар деньги, недвижимость, транспорт или акции?

Выигрывали ли призы в лотерее или в азартных играх?

Был ли доход от зарубежных источников?

Если по итогам теста будет нужно подать декларацию, то сделать это необходимо до 30 апреля 2025 года.

Представить декларацию в налоговый орган можно лично, по почте или через МФЦ. Самый удобный и простой способ представления декларации — через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Сделать это очень легко. На основной странице ресурса нужно выбрать вкладку «Доходы», раздел «Декларации». В правом верхнем углу, при нажатии кнопки «Подать декларацию», следует выбрать цель представления:

заявить доход (сдача жилья в аренду, продажа имущества);

получить налоговый вычет (покупка недвижимости, прохождение лечения и приобретение медикаментов, оплата образования, расходы на спорт, внесение взносов на благотворительность, инвестирование);

подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Дополнительно необходимо прикрепить документы, подтверждающие доход или расход денежных средств. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ требуется подписать неквалифицированной электронной подписью, сформированной там же в личном кабинете. Если налогоплательщик заявляет налоговый вычет, то необходимо указать реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств.

Сервис удобен также и тем, что в личном кабинете можно отследить ход камеральной проверки декларации.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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