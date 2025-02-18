Налоговая служба Севастополя: чат-бот подскажет нужно ли предоставлять декларацию о доходах

Федеральная налоговая служба России запустила чат-бот, который поможет выяснить обязанность декларирования доходов. Пройдя по ссылке или используя QR-код, любой налогоплательщик сможет ответить на ряд вопросов. По итогу — электронный помощник проинформирует пользователя о том, нужно ли подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.
Сервис предложит ответить на следующие вопросы:
- Продавали ли жилую недвижимость или нежилое имущество (гараж, машино-место, хозяйственные постройки) в 2024 году?
- Продавали ли транспортное средство?
- Была ли переуступка права требования на квартиру, дом или участок?
- Продавали ли доли в уставном капитале, а также акции и другие ценные бумаги?
- Получали ли в дар деньги, недвижимость, транспорт или акции?
- Выигрывали ли призы в лотерее или в азартных играх?
- Был ли доход от зарубежных источников?
Если по итогам теста будет нужно подать декларацию, то сделать это необходимо до 30 апреля 2025 года.
Представить декларацию в налоговый орган можно лично, по почте или через МФЦ. Самый удобный и простой способ представления декларации — через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сделать это очень легко. На основной странице ресурса нужно выбрать вкладку «Доходы», раздел «Декларации». В правом верхнем углу, при нажатии кнопки «Подать декларацию», следует выбрать цель представления:
- заявить доход (сдача жилья в аренду, продажа имущества);
- получить налоговый вычет (покупка недвижимости, прохождение лечения и приобретение медикаментов, оплата образования, расходы на спорт, внесение взносов на благотворительность, инвестирование);
- подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Дополнительно необходимо прикрепить документы, подтверждающие доход или расход денежных средств. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ требуется подписать неквалифицированной электронной подписью, сформированной там же в личном кабинете. Если налогоплательщик заявляет налоговый вычет, то необходимо указать реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств.
Сервис удобен также и тем, что в личном кабинете можно отследить ход камеральной проверки декларации.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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