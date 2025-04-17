Налоговая служба Севастополя: данные о состоянии расчетов с бюджетом стоит проверять в личном кабинете налогоплательщика

Линейка личных кабинетов налогоплательщиков в режиме реального времени позволяет получать актуальные сведения о состоянии единого налогового счета и оперативно реагировать на полученную информацию.

Напомним, что с целью оптимизации процесса уплаты налогов и сборов с 2023 года действует институт единого налогового счета (ЕНС) . Все налоги поступают на счет, который пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП) до истечения срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.

Сальдо ЕНС представляет собой разницу между суммой поступивших на единый счет денежных средств и начисленными налогами, сборами, другими обязательными платежами. Оно может быть:

положительным, если на счете остается неиспользованный остаток средств;

нулевым, если все начисления полностью оплачены;

отрицательным, когда начисленных обязательств больше, чем внесено средств.

Проверить состояние ЕНС также можно, заказав справку о сальдо ЕНС. В случае, если остались не решенные вопросы, налогоплательщик может свериться лично, записавшись на прием с использованием сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый орган» . Если, по мнению налогоплательщика, есть расхождения в данных, то заявить о несогласии с сальдо ЕНС можно через сервис « Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС ».

Отрицательное сальдо на балансе ЕНС – это долг налогоплательщика, в отношении которого налоговая служба вправе принимать меры взыскания. Одной из таких мер является приостановка операций по банковским счетам должника. Далее следует арест имущества, согласно статье 77 Налогового кодекса РФ. Процедура урегулирования задолженности по единому налоговому счету предусматривает совершение налогоплательщиком платежа в размере, достаточном для погашения долга.

Для пополнения баланса ЕНС можно использовать сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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