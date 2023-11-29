Налоговая служба Севастополя: до окончания срока уплаты имущественных налогов осталось 3 дня

1 декабря истекает срок уплаты по имущественным налогам: налогу на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Уплата осуществляется на основании налогового уведомления, которое направляется собственникам имущества через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» либо почтовым отправлением с уведомлением по адресу регистрации. В случае, если гражданин по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление или возникли вопросы, связанные с начислением налогов, он может обратиться через «Личный кабинет для физических лиц» или лично по адресам Управления: ул. Героев Севастополя, д. 74; ул. Пролетарская, д. 24, ул. Кулакова, д. 37, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Напомним, если гражданин является пользователем личного кабинета, то налоговое уведомление по почте не направляется, скачать его можно непосредственно в этом сервисе.

Получить налоговое уведомление можно также в отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе.

Уплату налога можно осуществить через:

Своевременно уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки, передачи дела о принудительном взыскании долга в суд и службу судебных приставов, ареста имущества и ограничения выезда за пределы России.