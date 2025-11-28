Налоговая служба Севастополя: до срока уплаты налогов осталось 5 дней

Об этом севастопольцам напомнили в УФНС России по г. Севастополю в «День открытых дверей». Уплатить налоги, начисленные за 2024 год, необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

В ходе мероприятия специалисты налоговой службы оказывали информационную помощь по вопросам исполнения налоговых уведомлений и объясняли последствия неуплаты.

Напоминаем, что в состав налоговых уведомлений вошли суммы начислений по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц, а также по налогу на доходы физических лиц (в случае, если налог не удержан налоговым агентом) и налогу по процентным доходам от вкладов в банках.

В случае, если у гражданина имеется льгота, которая полностью освобождает владельца от уплаты налога, а также если общая сумма налогов в уведомлении составляет менее 300 рублей, уведомления не направляются.

Своевременно уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки — со 2 декабря на сумму неуплаченных налогов начнут начисляться пени. Уточним, что согласно Налоговому кодексу РФ, ставка пени для физлиц составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ. С учетом действующей на сегодняшний день ставки за каждые 100 рублей недоимки будет списываться 5,5 копейки пени ежедневно.

Кроме того, с 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения налогового законодательства, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, который вводит новые правила взыскания задолженности с физических лиц.

Если до 1 ноября 2025 года взыскание осуществлялось только в судебном порядке на основании вступившего в силу судебного акта, то с 1 ноября 2025 года может быть применен внесудебный порядок взыскания. В основе изменений лежит принцип бесспорности задолженности, который подразумевает включение в сальдо ЕНС и взыскание только тех начислений, в отношении которых отсутствует спор. При наличии спорных сумм взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. Следует отметить, что спорные начисления будут исключены из сальдо ЕНС до окончательного урегулирования.

Для того чтобы всегда быть уверенным в отсутствии долгов, необходимо внимательно отслеживать все поступающие из налоговых органов сообщения и серьезно относиться к изложенной в них информации.

Уведомительный характер граждан при взыскании долгов по налогам остается в прежнем режиме. В случае возникновения задолженности по налогам, должнику будет направлено извещение о наличии отрицательного сальдо единого налогового счета с указанием сумм в разрезе налогов и сборов (требование об уплате задолженности).

При наличии у налогоплательщика личного кабинета требование размещается в сервисе, либо, при его отсутствии, направляется по почте заказным письмом. Не исполнение гражданином требования об уплате в указанный срок является основанием направить в банк инкассовое поручение на списание денежных средств.

Если на счетах в банке отсутствуют средства в объеме, достаточном для покрытия долга, формируется заявление о возбуждении исполнительного производства, которое направляется в службу судебных приставов. Далее налагается арест на имущество с возможным его изъятием для последующей реализации, запрет на выезд за пределы Российской Федерации и проводятся другие мероприятия.

С целью адаптации к новому законодательству разработаны переходные положения. Всем физическим лицам, имеющим на 1 ноября 2025 года задолженность, направлено специальное «Информационное сообщение» через личный кабинет налогоплательщика или через единый портал государственных и муниципальных услуг, а в случае невозможности направления такими способами — по почте заказным письмом.

При несогласии с начисленными налогами, в случае наличия оснований для перерасчета, гражданин может направить заявление в течение 30 дней с даты получения «Информационного сообщения». В течение месяца будет принято решение либо о перерасчете ранее начисленного налога, либо об отказе при отсутствии на это оснований. В отдельных случаях налоговый орган может продлить срок рассмотрения еще на 30 дней.

Заплатить налоги очень легко. Гражданам доступны такие варианты, как через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», через личный кабинет на сайте Госуслуг, а также через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, QR-код, размещенный на уведомлении.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

