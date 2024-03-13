Налоговая служба Севастополя: электронную доверенность поможет сформировать сервис

С 1 марта 2024 года уполномоченные представители отдельных категорий налогоплательщиков обязаны использовать только электронные доверенности при представлении налоговых деклараций или расчетов в налоговые органы. Если доверенность после этой даты поступит на бумажном носителе или в виде сканированного образа, то в приеме таких документов может быть отказано.

Речь идет о тех субъектах хозяйственной деятельности, у которых среднесписочная численность за предыдущий год превысила 100 сотрудников, а также о тех, кто обязан представлять налоговую отчетность в электронной форме через оператора электронного документооборота.

Для представления в налоговый орган должна использоваться машиночитаемая доверенность (МЧД).

МЧД – электронная доверенность на подписание электронных документов или совершение действий. Доверенность формируется в виде структурированного XML – файла, который может быть прочитан программой.

На сайте ФНС России создан удобный сервис «Создание и проверка доверенности в электронной форме» .

При формировании доверенности с помощью сервиса необходимо указать следующие сведения:

о доверенности — срок действия и номер, который нужно создать самостоятельно с учётом регламентов компании;

о доверителе — компании или индивидуальном предпринимателе;

о представителе — человеке, который будет направлять документы в ФНС;

о полномочиях — что может делать сотрудник по этой доверенности.

Когда доверенность будет сформирована, ИП или руководителю компании нужно будет подписать её с помощью квалифицированной электронной подписи. Доверенность можно скачать в виде файла, который будет прикладываться к документам и отчётам, направляемым в налоговую службу.

Поскольку применение электронной доверенности не является основанием для прекращения действия ранее выданных доверенностей, можно направлять документы на основании доверенностей, представленных до 1 марта на бумажном носителе до окончания срока их действия.

Следует отметить, что с 1 марта доверенности в форме электронного документа оформляются по формату, утвержденному приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@ .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе