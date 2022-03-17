Налоговая служба Севастополя: электронную подпись сегодня можно получить в ФНС

В Налоговой службе Севастополя отмечают: в современном мире, в век цифровых технологий, практически весь документооборот становится электронным: договоры, госзакупки, заявления в госорганы. Это просто, быстро и удобно. Но как обеспечить предприятию или индивидуальному предпринимателю юридическую достоверность документа и подтвердить, что именно руководителем подписан документ? Для этого существует электронная подпись.

Согласно законодательству существуют разные типы электронной подписи, но для подписания юридически значимых электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это самый надежный вид электронной подписи, равносильный собственноручной подписи владельца. Именно такую подпись индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить в удостоверяющем центре ФНС России, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Удостоверяющий центр ФНС России унифицировал выпускаемую подпись, убрав из нее целевые профили. Подпись стала универсальная. С её помощью можно заверять любые электронные документы и отправлять их в государственные органы, в суды, операторам электронных площадок и контрагентам. Воспользоваться подписью можно в любой информационной системе, как в государственной, так и в частной, если в ней предусмотрена возможность подписания электронной подписью, или есть авторизация через электронную подпись.

Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно обеспечивает электронной подписью всех индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, руководителей, имеющих право действовать от имени юридического лица, и нотариусов.

Несмотря на то, что нормы законодательства, предписывающие ФНС России оказывать государственную услугу по выпуску электронной подписи, вступили в силу с 01 января 2022 года. ФНС России уже с июля 2021 года обеспечивает заявителей квалифицированной электронной подписью. Данный шаг был сделан с целью исключения очередей и обеспечения комфортного получения услуги. В процессе эксплуатации функциональная система удостоверяющего центра постоянно оптимизируется. Уже сегодня срок оказания услуги не превышает 15 минут. Заявителю не требуется предъявлять оператору пакет уставных документов. Необходимо предоставить только оригинал паспорта и СНИЛСа, а также сообщить оператору удостоверяющего центра свой ИНН и ИНН юридического лица, в случае если за электронной подписью обращается руководитель этого юридического лица. Для записи электронной подписи оператор попросит предоставить сертифицированный носитель ключевой информации – токен. Если заявитель уже имел электронную подпись и является обладателем такого носителя, оператор запишет электронную подпись на него. Для удобства наших налогоплательщиков возле каждой точки удостоверяющего центра установлен вендинговый аппарат по продаже таких носителей.

Для получения услуги можно записаться онлайн через сайт ФНС или лично обратиться в одну из точек Удостоверяющего центра ФНС России. В настоящее время в УФНС России по г. Севастополю организованы три такие точки: в Нахимовском районе — Обособленное подразделение №1 (ул. Героев Севастополя, 74), в Гагаринском — Обособленное подразделение №2 (ул. Пролетарская, 24) и в Ленинском районе действует Обособленное подразделение №3 (ул. Кулакова, 37). Обращаем внимание, что индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица для получения услуги должен обратится в точку выдачи лично.

Отметим, что с 1 января 2023 года все подписи, выданные индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не удостоверяющим центром ФНС России, перестанут работать. А большинство современных предпринимателей уже оценили преимущества цифровизации и электронной подписи. В связи с этим настоятельно рекомендуем нашим налогоплательщикам не откладывать поход в удостоверяющий центр ФНС России на конец года, а получить такую подпись уже сегодня.

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