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Налоговая служба Севастополя: как абитуриенту получить обязательный документ о постановке на учет - ИНН

Налоговая служба Севастополя: как абитуриенту получить обязательный документ о постановке на учет — ИНН

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:14 15.06.2026

При подаче документов в учебные заведения одним из обязательных является ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Он позволяет обеспечить корректное оформление личных данных, точность информации в системе учебного заведения, а также способствует оперативному взаимодействию с банковской системой при выплате стипендий или приеме платы за обучение.

С 2026 года бумажное свидетельство об ИНН упразднено. Вместо него выдается единый документ о постановке на учет —  выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Таким образом, те, кто поступает в вузы и колледжи в 2026 году, подтвердить номер могут выпиской из ЕГРН. Она имеет полную юридическую силу и содержит все необходимые сведения для подачи документов в учебные заведения. Сделать это можно несколькими способами:

  • Через сервис «Сведения об ИНН физического лица»на сайте ФНС России. Для этого нужно указать ФИО, дату рождения и реквизиты документа, удостоверяющего личность (например, паспортные данные). Если информация об ИНН найдена, можно нажать кнопку «Получить выписку» и скачать документ в PDF-формате с электронной подписью ФНС.
  • На портале Госуслуг. В этом случае необходимо выбрать услугу «Получение ИНН», проверить данные, подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ» и дождаться обработки запроса. Готовая выписка появится в личном кабинете в виде PDF-документа.
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Также получить выписку можно лично в налоговом органе или МФЦ.

При обращении нужно предъявить паспорт и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если в паспорте нет постоянной прописки). Выписка будет готова в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса.

До 14 лет выписку может получить один из родителей или опекун при предъявлении свидетельства о рождении и документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства. После получения паспорта с 14 лет подросток вправе сам запросить выписку.

Следует отметить, что ИНН присваивается гражданину автоматически на основе сведений из ЗАГС, МВД, Росреестра.

Ранее выданные свидетельства сохраняют силу, менять их не нужно.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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