Налоговая служба Севастополя: как безошибочно и в срок предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ

Об этом узнали севастопольские налогоплательщики в ходе вебинара. Главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц Ольга Головань напомнила, какие категории граждан обязаны предоставить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля. Спикер перечислила наиболее часто встречающиеся ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении декларации 3-НДФЛ, и рассказала о том, как их избежать.

При оформлении первичной декларации налогоплательщик указывает номер корректировки «1», что является ошибочным, так как первичная декларация представляется с номером корректировки «0». Следующая за этот же период нумеруется «1» и так далее по порядку. При представлении уточненной налоговой декларации с дополнительными налоговыми вычетами налогоплательщик не отражает ранее заявленные вычеты. Уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации. При заполнении декларации заявитель не отражает стандартные налоговые вычеты по сведениям о доходах, предоставленным работодателем. Не задекларированы доходы от реализации имущества, в случае когда совокупный доход от реализации всех объектов превышает установленные ограничения: при продаже жилых домов, квартир, комнат (включая приватизированные жилые помещения), садовых домов, земельных участков (долей в них), находившихся в собственности менее минимального предельного срока владения — 1 миллион рублей; при продаже иного имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения- 250 тысяч рублей. Если совокупный доход от реализации всех объектов превышает порог, то он подлежит декларированию. К декларации не прилагаются соответствующие подтверждающие документы. Начиная с расходов с 1 января 2024 года, для подтверждения права на социальный вычет по обучению, лечению, на фитнес необходимо приложить только унифицированную справку об оплате указанных услуг. В декларации заявляется полная сумма вычета (1 млн рублей) при продаже доли по одному договору купли-продажи с другими бывшими владельцами. На совместную собственность предоставляется только один имущественный вычет, а продавцы распределяют его по договоренности. То есть при продаже недвижимости как единого объекта права по одному договору купли-продажи вычет в размере 1 млн рублей делится между владельцами в зависимости от размера их доли или по договоренности. При заполнении декларации по форме 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет неверно указывается сумма переходящего остатка, которую можно узнать в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Неверное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду. Например, оплата за лечение была в 2024 году, а налогоплательщик представляет декларацию за 2025 год.

Ольга Головань напомнила, что после 30 апреля налоговые органы имеют право самостоятельно рассчитать налог на доходы физических лиц, подлежащий уплате в бюджет, на основании сведений от регистрирующих органов. В этом случае, помимо суммы НДФЛ по определенным видам незадекларированных доходов, будет начислен штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 000 рублей, а также будет начислена пеня за каждый календарный день просрочки уплаты налога в бюджет.

Спикер подчеркнула, что своевременная и корректная подача налоговой декларации 3-НДФЛ является единственным надежным способом избежать негативных последствий, связанных с уплатой штрафных санкций.

Просмотры: 10