Налоговая служба Севастополя: как платить имущественные налоги — все о правилах и сроках

Севастопольцы – владельцы недвижимости, транспорта и земельных участков уже начали получать налоговые уведомления с начислениями за прошлый год. Уточним, что налоговое уведомление — это документ, информирующий налогоплательщика о сумме и сроках уплаты налогов. В нем также могут быть указаны сведения о льготах, вычетах, которые уменьшают сумму налога.

Рассылка уведомлений начинается с начала сентября. Большинство севастопольцев, являющихся пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» , получают налоговое уведомление через этот сервис.

В личном кабинете имеется удобная опция – уплата налогов «в один клик». Совершив уплату налогов непосредственно через этот сервис, налогоплательщики, ожидают, что данная операция отразится в ресурсе немедленно. Однако следует знать, что несмотря на то, что обновление сведений в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» производится ежедневно, это не означает, что информация о совершенном платеже появится в сервисе немедленно. Период прохождения информации от кредитной организации (банка) до налоговых органов, а также время на обработку документов Федеральным казначейством отражается в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.

После прохождения всех этапов обработки платежа на главной странице личного кабинета появится сообщение о положительном сальдо ЕНС, которое будет отражаться в ресурсе до наступления срока уплаты имущественных налогов. Налогоплательщики часто задают вопрос, почему несмотря на то, что налоги уже оплачены, в личном кабинете поступившие денежные средства числятся как предстоящие платежи и не является ли это ошибкой. В этом случае, беспокоится не следует, так как в соответствии с действующим механизмом распределения на ЕНС, если налог уплачен до наступления срока уплаты, то абсолютно обоснованным является его отражение в этой вкладке.

В этом году дата уплаты, с учетом переноса с выходного дня 1 декабря, приходится на 2 декабря. А это означает, что в этот срок суммы, отраженные в разделе «предстоящие платежи» зачтутся в счет начислений по имущественным налогам налогоплательщика.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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