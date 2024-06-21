Налоговая служба Севастополя: как платить налоги при сдаче жилья в курортный сезон

На очередном вебинаре для налогоплательщиков в Управлении ФНС России по г. Севастополю специалисты обсудили аспекты уплаты налогов в период курортного сезона.

Начало курортного сезона для многих севастопольцев связано с получением дополнительного дохода от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

Действующее законодательство позволяет выбрать способ налогообложения по желанию, исходя из условий ведения бизнеса и целевого назначения помещения. Уплатить налоги можно в статусе физического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого. Выбор зависит от регулярности получаемых доходов и от статуса помещения: жилое или нежилое, а также от того, используется труд наемных работников или нет.

Важно понимать, что не существует ни понятия минимальной суммы дохода, ни минимального срока сдачи недвижимости, при котором налоги можно не платить. Не имеет значения, какое количество дней или месяцев в году предоставлялось внаём или аренду недвижимое имущество — месяц, 2 месяца, 11 месяцев или год. С любой суммы полученного дохода от сдачи в аренду жилья гражданам необходимо уплачивать установленные законодательством налоги.

В каком случае можно сдавать недвижимость и декларировать доходы без регистрации и приобретения статуса предпринимателя гражданину рассказала на вебинаре начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Наталья Балуева. Она отметила, что декларирование дохода в статусе физического лица возможно только в том случае, если сдаваемая в аренду недвижимость – жилая, а не офисы или коммерческие помещения. Немаловажна и периодичность такой сдачи — не на регулярной основе, то есть не постоянно. Речь идёт о вариантах, когда доход от аренды носит сезонный характер. Нaпpимep, жильцы заселяются только на пару месяцев, пока хозяева на даче.

При получении так называемого «сезонного» дохода владелец жилья сообщает o своих доходах путем предоставления налоговой декларации 3-HДФЛ. Ставка налога на доходы физических лиц составляет — 13%. По итогам курортного сезона 2024 года декларация по форме 3-НДФЛ физическими лицами предоставляется не позднее 30 апреля 2025 года, срок уплаты налога – не позднее 15 июля 2025 года.

Наталья Балуева напомнила, что налоговую декларацию удобнее всего заполнить и направить через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» . Понятный интерфейс и подсказки позволяют легко заполнить декларацию, которая подписывается неквалифицированной электронной подписью, сгенерированной непосредственно в Личном кабинете.

Иная ситуация, если сдача жилья внаём осуществляется на систематической основе – посуточно или как долгосрочная аренда.

При получении постоянного дохода от аренды жилья, например, когда у гражданина в собственности несколько квартир, и одна из них сдается квартирантам, физическое лицо обязано зарегистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в статусе плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).

Подробно об условиях применения режима для самозанятых граждан рассказал заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Антон Юрин. Он подчеркнул, что налог на профессиональный доход – самый простой способ ведения учета доходов и уплаты налогов при сдаче жилья.

Самостоятельная регистрация через приложение «Мой налог» , самые низкие ставки – 4% и 6%, автоматическое начисление налога, учет доходов и оплата начисленной суммы непосредственно в приложении сделали этот режим самым популярным среди жителей Севастополя – в городе зарегистрировано более 43 тысяч самозанятых, и лидером по виду деятельности является именно сдача жилья в аренду. Подробная информация о режиме НПД размещена на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина обратила внимание субъектов бизнеса на необходимость соблюдения налогового и трудового законодательства при найме сотрудников на работу в курортный сезон. Она проинформировала, что совместно с Прокуратурой города Севастополя и Правительством Севастополя сотрудниками Управления устанавливаются налогоплательщики, в деятельности которых присутствуют признаки использования нелегального труда, подмены трудовых отношений, выплаты «серой» зарплаты для проведении мероприятий, направленных на противодействие нелегальной занятости и защиту прав наемных работников. По итогам этой работы в этом году 45 налогоплательщиков пересмотрели свое штатное расписание, по результату сданной налоговой отчетности в бюджет дополнительно поступило более 200 тысяч рублей.

В ходе вебинара сотрудники Управления ответили на вопросы слушателей и отметили, что ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице социальной сети «Вконтакте» сообщества УФНС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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