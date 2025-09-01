Налоговая служба Севастополя: как «самозанятому» заплатить налоги

Более 40 тысяч севастопольцев применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. Популярность налогового режима обусловлена невысокими ставками налога c возможностью заниматься легальным предпринимательством и уплачивать налоги, которые рассчитываются автоматически.

Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог» до 12 числа месяца по результатам сформированных чеков за предыдущий месяц.

Уплата налога на профессиональный доход осуществляется не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения деятельности.

Получив квитанцию, можно оплатить налог любым из следующих способов:

непосредственно через мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» с использованием банковской карты;

с использованием банковской карты; в мобильном приложении банка или на сайте любого платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции или отсканировав QR-код из нее;

через портал государственных услуг ;

; лично, обратившись с квитанцией в банковское учреждение,

через платежный терминал;

налогоплательщик может передать поручение банку или оператору электронных площадок на уплату налога от его имени (в случае, если налогоплательщик формирует чеки через их приложения);

подключить «автоплатеж» — автоматическую уплату налога путем предоставления налоговому органу права на направление в банк поручений на списание и перечисление средств с указанной банковской карты в счет уплаты налога в установленный срок, и получение от банка необходимой для реализации указанных полномочий информации.

При таких способах уплаты поступившие денежные средства будут зачтены как налоговые обязательства по налогу на профессиональный доход.

Также уплатить налог можно путем внесения денежных средств на свой единый налоговый счет (ЕНС) , в случае, если налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» или «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» . При таком способе уплаты ФНС России автоматически распределит их по всем налогам, которые должен уплатить налогоплательщик.

С подробной информацией об аспектах применения режима можно на промостранице сайта ФНС России «Налог на профессиональный доход».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

