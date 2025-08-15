Налоговая служба Севастополя: как узнать о налоговых обязательствах и уплатить налоги за несколько минут

Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» — самый удобный способ взаимодействия с налоговым органом. Сервис позволяет исполнить свои обязательства по уплате имущественных налогов с максимальным удобством и комфортом.

В сентябре-октябре все севастопольские владельцы недвижимости, транспорта и земельных участков получат налоговые уведомления с начислениями за прошлый год. Уведомления могут прийти не только в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», но и в личный кабинет портала Госуслуг, если пользователь подключил эту опцию. Получение уведомления в электронном виде через сервисы — гарантия того, что документ точно в срок дойдет до адресата, исключая риск неуплаты начисленных сумм.

Напомним, что в личном кабинете можно проверить данные о своих объектах налогообложения: квартирах, жилых домах, земельных участках, транспортных средствах, дачах, гаражах и другой недвижимости.

В ресурсе также можно осуществить уплату налогов как за себя, так и за несовершеннолетних детей, имеющих долю в собственности имущества. С помощью функции «Семейный доступ» можно увидеть все налоговые начисления ребенка в своем профиле и внести оплату. Для этого необходимо:

зарегистрировать ребенка в личном кабинете налогоплательщика. Логин и пароль при обращении с документами несовершеннолетнего выдадут в любом налоговом органе или в МФЦ;

в своем личном кабинете в разделе «Профиль» выбрать вкладку «Семейный доступ», затем «Добавить пользователя». После этого ввести логин личного кабинета ребенка и отправить запрос на подтверждение;

перейти в личный кабинет несовершеннолетнего и принять направленный запрос;

вернуться в свой личный кабинет и в разделе «Налоги» выбрать ребенка.

Подать заявление на получение доступа к личному кабинету можно в любом налоговом органе, независимо от места постановки на учет. Для подключения необходим только паспорт. Также заявление можно подать в любом подразделении МФЦ. Идентификацию в личном кабинете можно осуществить с помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Пользователям личного кабинета доступна и мобильная версия — приложение «Налоги ФЛ», которое можно установить на мобильный телефон.

На данный момент пользователями личного кабинета являются более 173 тысяч севастопольцев.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

