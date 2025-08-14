Налоговая служба Севастополя: как закрыть деятельность индивидуального предпринимателя

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) — это ряд мероприятий, которые необходимо правильно организовать и выполнить в определенном порядке.

Перед ликвидацией деятельности лучше всего провести сверку по налоговым обязательствам. Для этого можно направить запрос в налоговую службу в письменной форме или онлайн. В личном кабинете ИП на сайте ФНС реализована опция получения «Справки о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС». В случае если в полученной справке отражено отрицательное сальдо, то до процедуры ликвидации необходимо погасить задолженность перед бюджетом.

Важно! Перед закрытием ИП следует завершить все текущие обязательства по бизнесу:

Уволить наемных работников в соответствии с законодательством РФ: вручить уведомления за 2 месяца до срока, отправить информацию об этом в службу занятости, издать приказ об увольнении, ознакомить сотрудников, внести запись в трудовые книжки наемных работников, провести расчеты с персоналом и заплатить все налоги с выплат.

Расторгнуть договоры с контрагентами.

Снять с учета контрольно-кассовую технику.

Порядок прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя определен в статье 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя необходимо подать «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности» по форме Р26001.

Предоставить такое заявление проще всего в электронном виде с помощью сервисов ФНС: через сервис «Государственная регистрация бизнеса» или «Личный кабинет ИП».

Если заявление заполняется при использовании электронного сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», то порядок действий следующий. Сервис размещен на главной странице сайта ФНС России. При выборе вкладки «Прекратить деятельность ИП» будет предоставлено несколько вариантов авторизации: с помощью электронного адреса и пароля в личном кабинете сайта, с помощью электронной подписи или через «Госуслуги» (ЕСИА). После выбора одного из способов входа откроется форма «Мои заявления», далее необходимо нажать «Создать заявление», затем «Прекратить деятельность». В открывшемся окне с формой № Р26001 нужно поставить галочку для подтверждения согласия на обработку персональных данных и нажать «Далее». Документы, подтверждающие прекращение деятельности в качестве ИП, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы о закрытии ИП из налоговой службы поступят на электронную почту, указанную при оформлении документов.

Прекратить свою деятельность без посещения налогового органа можно, используя личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно выбрать раздел «Все жизненные ситуации» на главной странице личного кабинета ИП, кликнуть по ссылке «Изменить сведения об ИП» и выбрать пункт «Прекратить деятельность в качестве ИП». В открывшейся форме следует заполнить необходимые поля и подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставить заявление можно лично непосредственно в налоговый орган по месту регистрации ИП. Подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы лично и одновременно предъявляет паспорт. Вместе с заявлением необходимо предоставить квитанцию об уплате госпошлины.

Также направить заявление можно посредством почтовой связи ценным письмом с описью вложения. Подпись предпринимателя на заявлении должен удостоверить нотариус.

После получения заявления с комплектом документов налоговый орган рассматривает его в течение пяти рабочих дней. Если все сделано правильно, налоговая служба выдаст уведомление о снятии с учета физического лица в качестве ИП.

Чтобы удостовериться в том, что процедура закрытия бизнеса действительно прошла успешно, можно воспользоваться специальным сервисом на официальном сайте «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», который подтвердит, что гражданин больше не является предпринимателем, если процедура снятия с учета прошла успешно.

Напомним, что при прекращении деятельности индивидуальный предприниматель обязан уплатить страховые взносы за весь период деятельности. Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с момента внесения в ЕГРИП записи об исключении предпринимателя из реестра. Размер взносов определяется пропорционально отработанным месяцам и дням с начала года до внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности.

За расчетный период 2025 года сумма страховых взносов в совокупном фиксированном размере составляет 53658 рублей. Рассчитать сумму платежей за неполный год поможет электронный сервис ФНС России «Калькулятор расчета страховых взносов».

