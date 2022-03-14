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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс

Налоговая служба Севастополя: кассовые чеки необходимо не только пробивать, но и передавать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:09 14.03.2022

В Налоговой службе Севастополя отмечают: все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты на территории Российской Федерации, в обязательном порядке обязаны применять контрольно-кассовую технику, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

При осуществлении расчета в момент оплаты товара (услуги) покупателю должен быть выдан кассовый чек на бумажном носителе. При этом, если покупатель до момента расчета предоставил свой абонентский номер либо адрес электронной почты, продавец обязан направить кассовый чек в электронной форме на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты.

Налоговая служба города Севастополя обращает внимание, что законодательством Российской Федерации о применении ККТ для организаций и индивидуальных предпринимателей также установлена обязанность по   обеспечению передачи в момент расчета всех фискальных данных, в том числе кассовых чеков, в налоговые органы через оператора фискальных данных (п. 6       ст. 1.2. Закона № 54-ФЗ). Исключение составляют организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отдаленных от сетей связи местностях, перечень которых утвержден Постановлением Правительства города Севастополя от 02.02.2017 № 71-ПП, а также на территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки, которые могут применять кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы.

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За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц и предпринимателей в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе


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