Налоговая служба Севастополя: может ли самозанятый предоставлять услуги в гостевом доме

Севастополь вошел в число регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в соответствии с Федеральным Законом от 07.06.2025 № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Срок проведения эксперимента — с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.

На территории города Севастополя вопросы, связанные с его проведением регулируются законом города Севастополя от 19.11.2025 № 883 –ЗС.

Напомним, что целью проведения эксперимента является развитие туристской отрасли, повышение качества туристических услуг и легализация услуг в индивидуальных жилых домах.

Все гостевые дома должны подать документы для включения их в Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии, объекту размещения (при соответствии его требованиям закона) будет присвоен идентификационный номер, который необходимо указывать при публикации сведений о нем на интернет-ресурсах, сайтах агрегаторов, в социальных сетях.

У собственников гостиниц часто возникает вопрос – можно ли в отношении доходов, полученных от оказания услуг гостевых домов, применять режим «Налог на профессиональный доход»?

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 07.06.2025 № 127-ФЗ гостевой дом – это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома.

Услуги гостевого дома в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 127-ФЗ – это услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в гостевом доме, а также иные услуги по обслуживанию проживающих в гостевом доме физических лиц, предоставляемые собственником гостевого дома в соответствии с положением о классификации гостевых домов (Постановление Правительства РФ от 30.08.2025 № 1345 «Об утверждении Положения о классификации гостевых домов»).

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее –Закон 422-ФЗ) применять специальный налоговый режим «Налог на професиональный доход» вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Следует отметить, что ограничения на применение данного специального налогового режима установлены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 закона 422-ФЗ. При этом перечень ограничений не предусматривает запрета на применение НПД для лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг гостевого дома.

Таким образом, граждане вправе применять НПД в отношении доходов, полученных от осуществления деятельности по оказанию услуг гостевого дома при соблюдении ограничений, предусмотренных Законом № 422-ФЗ.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

