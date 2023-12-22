Налоговая служба Севастополя: на Общественном совете обсудили цифровые новации

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялось заключительное в 2023 году заседание Общественного совета, в ходе которого обсудили цифровые и сервисные решения, внедренные службой в сфере налогового администрирования.

В ходе заседания рассмотрели основные тренды деятельности ведомства.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила отметил, что знаковым событием 2023 года стало внедрение новой формы учета платежей в бюджетную систему Российской Федерации – Единого налогового счета. Новый механизм оплаты налогов принес революционные изменения как для налогоплательщиков, так и для налоговой службы и позволил унифицировать расчеты с бюджетом.

Руководитель Управления отметил, что сегодня Федеральная налоговая служба констатирует завершение внедрения этого механизма и озвучил некоторые оценки его эффективности в Севастополе. Это прежде всего сокращение количества платежных документов в 12,6 раз и в 7 раз сумм невыясненных поступлений в бюджеты. Кроме того, практически в 300 раз снизилось время отражения информации о поступлениях и в 4,5 раза сократился срок возврата положительного сальдо ЕНС. Кроме того, новый механизм учета платежей позволил на 35 процентов снизить количество должников по налогам и сборам.

Неподдельный интерес членов Общественного совета вызывала информация о запуске в опытную эксплуатацию нового цифрового сервиса «Платформа поставки данных», который создан в целях обеспечения централизованного доступа к данным ФНС России.

Главные целевые потребители платформы – органы исполнительной власти федерального и регионального уровня, а данные в сервисе – это обезличенная информация, полученная и обработанная налоговой службой. Аналитические данные Платформы помогут принимать решения с учетом региональных социально-экономических особенностей.

Наряду с закрытой частью для органов исполнительной власти, Платформа поставки данных содержит открытые данные в виде инструментов динамической инфографики — «презентационная аналитика», основанная на данных контрольно-кассовой техники, сведений о самозанятых, Е-коммерции и «Геочеков». Этот раздел показывает интенсивность получения выручки, средний чек и наиболее популярные отрасли на тепловой карте. Такая информация может быть полезна предпринимательской среде в рамках оценки своей деятельности и создания перспективных проектов развития своего бизнеса, а также оценки конкурентной среды.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила подчеркнул, что ФНС России продолжает создавать прозрачные условия для ведения бизнеса и снижать издержки на выполнение налоговых обязательств для всех категорий предпринимателей. Он отметил, что высококачественные данные в режиме реального времени, квалифицированные сотрудники и развитая организационная структура позволяют службе успешно внедрять новые проекты, обеспечивающие расширение дистанционного взаимодействия при оказании услуг и осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Все участники мероприятия отметили эффективность современных подходов для достижения целей цифровой трансформации налогового администрирования, использования больших данных и инновационных решений.

Члены Общественного совета поблагодарили специалистов налоговой службы за интересную тематику совещания и отметили информационную открытость региональной налоговой службы, которая помогает выстраивать конструктивный диалог с налогоплательщиками.

Председатель Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю Павел Лебедев отметил:

Как представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, не могу не отметить, что в регионе сложился очень благоприятный рейтинг взаимного доверия между налоговиками и бизнес средой, что помогает избегать «острых углов» и укрепляет общественное доверие к налоговой политике государства.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе