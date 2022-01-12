Налоговая служба Севастополя: началась кампания декларирования доходов

Традиционно каждый новый календарный год в России начинается с кампании декларирования доходов, которая в этом году продлится до 4 мая текущего года. В этом, 2022 году предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2021 год.
С необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Чаще всего налог с его заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.
В каких же случаях необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию?
если в 2021 году гражданин продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения (в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 000 рублей в год, налогоплательщику не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ);
получил дорогие подарки не от близких родственников;
выиграл в лотерею;
сдавал имущество в аренду;
получал доход от зарубежных источников;
если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком.