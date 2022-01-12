Налоговая служба Севастополя: началась кампания декларирования доходов

Традиционно каждый новый календарный год в России начинается с кампании декларирования доходов, которая в этом году продлится до 4 мая текущего года. В этом, 2022 году предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2021 год.

С необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Чаще всего налог с его заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В каких же случаях необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию?

если в 2021 году гражданин продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения (в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 000 рублей в год, налогоплательщику не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ);

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею;

сдавал имущество в аренду;

получал доход от зарубежных источников;

если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком.

Кроме того, подать декларацию необходимо и тем гражданам, которые получили дополнительный доход в истекшем году или претендуют на вычеты . Следует отметить, что в этом году необходимо заполнять декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ .

Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Представить декларацию 3-НДФЛ можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговый орган лично, передать через уполномоченного представителя по следующим адресам: ул. Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74 ; ул. Кулакова, 37 . Кроме того, предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ можно в отделениях МФЦ г. Севастополя.

Напомним, что при нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

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