Налоговая служба Севастополя: налоговое уведомление можно получить в МФЦ

Управлением ФНС России по г. Севастополю проведено обучение сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополе по вопросам порядка приема документов, связанных с получением услуг налоговой службы.

На сегодня, обратившись в МФЦ, можно получить 29 видов услуг Федеральной налоговой службы.

В период массовой рассылки налоговых уведомлений и кампании по уплате имущественных налогов в МФЦ особенно востребованы услуги по приему заявлений о выдаче налогового уведомления, о перерасчете налогов, предоставлению льгот, выдаче платежных документов на уплату налоговой задолженности, а также получению доступа в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, собственники имущества могут получить налоговое уведомление через МФЦ независимо от того, какой налоговый орган его направил.

С начала года в отделениях МФЦ города Севастополя в режиме «одного окна» предоставлено порядка 2 тысяч услуг ФНС России.

Подробная информация размещена на сайте ФНС России в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

голоса Оцените материал

Просмотры: 12