Налоговая служба Севастополя напоминает: пора платить имущественные налоги

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялся «День открытых дверей», на котором горожанам напомнили, что до граничного срока уплаты имущественных налогов осталось совсем мало времени.

Уплатить имущественные налоги за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря, так как с 3 декабря на сумму долга начнется начисление пени по ставке, равной 1/300 ключевой ставки Центрального банка России, которая на сегодняшний день составляет 21% годовых.

За 2023 год Управлением исчислено порядка 600 млн. рублей имущественных налогов физических лиц, что превышает уровень прошлого года на 17%. Основной прирост обеспечен по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения количества учтенных объектов, за счет расширения перечня объектов коммерческой недвижимости, а также в результате применения ограничивающих коэффициентов в рамках действия переходного 12-летнего периода по данному налогу.

На сегодняшний день в бюджет Севастополя налогоплательщики перечислили чуть более 50 % от суммы начислений.

Гражданам доступны различные варианты уплаты налогов, например, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц », на сайте ФНС в сервисе «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на сайте ГосУслуг, а также через QR-код, размещенный на уведомлении. Также оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении.

Действующее законодательство позволяет заплатить налог за иное лицо. Для уплаты можно воспользоваться сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин» , который размещен на официальном сайте ФНС России. В этом случае главное — правильно заполнить платежное поручение. Важно обратить внимание на поле ИНН, в нем необходимо указать данные лица, за которое уплачивается налог.

Севастопольцы активно посещали налоговую службу. Специалисты выдавали дубликаты налоговых уведомлений, помогали подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » и оказывали другую информационную помощь по вопросам уплаты имущественных налогов.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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