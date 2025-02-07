Налоговая служба Севастополя: оптимизировать бизнес-процессы поможет ЭДО

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялся очередной вебинар, на котором обсудили влияние цифровых технологий на бизнес процессы и преимущества электронного взаимодействия с налоговой службой. Перед слушателями выступил руководитель сервисного центра СКБ «Контур», заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по г.Севастополю Дмитрий Гаркуша.

Спикер отметил, что цифровизация в настоящее время охватывает практически все сферы деятельности, включая ведение предпринимательской деятельности. Повсеместное внедрение цифровых решений приводит к глобальным изменениям в бизнес-процессах.

Электронный документооборот (ЭДО) имеет ряд преимуществ и открывает новые возможности для бизнеса и позволяет предпринимателю стать конкурентным и перспективным участником рынка, а также не потерять ключевые преимущества для стабильного и долгосрочного развития.

В некоторых случаях применение ЭДО становится обязательным и позволяет оптимизировать взаимодействие всех участников процесса. Например, если осуществляется работа с импортными товарами, проходящими через национальную систему прослеживаемости, при сдаче отчётности и т.д.

В ходе вебинара спикер рассказал также о преимуществах обмена электронными счетами-фактурами. Перевод в электронный вид первичных документов (счетов-фактур, накладных) поможет значительно сократить временные и финансовые затраты на обмен документами. Чтобы перейти на применение электронных счетов-фактур, необходимо:

согласовать с контрагентами возможность обмена электронными счетами-фактурами;

получить усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России или у одного из доверенных лиц ФНС России;

заключить договор с оператором электронного документооборота.

Перечень аккредитованных операторов электронного документооборота можно найти в разделе «Выбор оператора электронного документооборота» на официальном сайте ФНС России.

Переход на электронные счета-фактуры позволяет сделать бизнес продуктивнее и идти в ногу со временем, избавиться от бумажных архивов, снизить издержки и ускорить бизнес-процессы, — отметил Дмитрий Гаркуша.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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