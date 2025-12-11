Налоговая служба Севастополя: перечень льгот для граждан существенно расширен

С нового года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, внесенные Федеральным законом № 425-ФЗ , которые позволяют получить льготы по НДФЛ и адресную помощь большему числу граждан.

Так, с налогового периода 2022 года вводится льгота по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. С 2026 года она распространится на Героев Российской Федерации, Советского Союза, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимально исчисленной суммой налога, за исключением легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей (сумма налога по которым исчисляется с учетом повышающего коэффициента 3), водных (кроме моторных лодок) и воздушных транспортных средств.

Для участников СВО и членов их семей планируется предоставить вычет, уменьшающий базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка (с налогового периода 2022 года). С 2026 года указанный вычет, а также уменьшение налоговой базы в отношении квартиры (комнаты) и жилого дома на величину кадастровой стоимости соответственно 5 и 7 кв. м за каждого ребенка, планируется применять для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения).

Также с налогового периода 2024 года от налогообложения будут освобождены физические лица в отношении всех принадлежащих им земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных на территории, где действуют режимы чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или правовой режим контртеррористической операции. Льготой смогут воспользоваться жители тех регионов, где производится временное отселение (эвакуация) граждан. Освобождение распространится на весь налоговый период, в котором применялся соответствующий режим.

Для семей с детьми будет применена налоговая льгота по НДФЛ при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий. Льготу смогут получить не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми, независимо от их возраста. Родителям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Также в числе поправок:

расширение возможности применения социального налогового вычета по НДФЛ за оплату спортивных занятий родителями;

освобождение от НДФЛ доходов участников программы «Земский тренер» в виде единовременной компенсационной выплаты;

Льготы будут предоставляться преимущественно проактивно (беззаявительно) на основании информации, направляемой в налоговые органы в рамках взаимодействия с органами соцзащиты населения, оператором Единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба и другими.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 8