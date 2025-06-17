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Налоговая служба Севастополя: подмена трудовых отношений несет серьезные риски для работодателя

Налоговая служба Севастополя: подмена трудовых отношений несет серьезные риски для работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 14:26 17.06.2025

Некоторые субъекты хозяйствования с целью экономии на налогах и страховых взносах вместо заключения трудовых договоров предлагают потенциальным работникам зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми) и оказывать услуги (выполнять работы) в рамках гражданско – правового договора.

Таким образом осуществляется подмена трудовых отношений, то есть работник выполняет функции штатного сотрудника, но при этом оформлен как самозанятый. При заключении таких договоров субъекты хозяйствования не удерживают и не перечисляют в бюджет налоги, а физические лица лишаются социальных и пенсионных гарантий.

К основным признакам подмены трудовых отношений относятся:

  • в договоре с самозанятым закрепляется трудовая функция, а не разовое задание;
  • установлен график работы, обязанность осуществлять деятельность на территории и с соблюдением внутреннего распорядка работодателя;
  • не указан конкретный объем работы, которую должен проделать исполнитель: для сторон имеет значение процесс труда, а не его результат;
  • устанавливается ежемесячная и фиксированная оплата стоимости услуг или работ;
  • заказчик обеспечивает исполнителю условия труда, а также контролирует процесс выполнения;
  • соглашение носит систематический характер, например, заключается сразу на целый год;
  • доля дохода от одного заказчика составляет 90% и более.

Следует отметить, что установлена прямая норма запрета привлекать плательщиков НПД к оказанию услуг (выполнению работ) по гражданско-правовым договорам если заказчиками выступают их бывшие работодатели. Ограничение действует в течение двух лет после увольнения.

Подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми несет серьезные риски для работодателей. В случае, если налоговые органы при наличии подтвержденных фактов переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю доначислят налог на доходы физических лиц и страховые взносы за весь период действия договора. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Помимо этого, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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